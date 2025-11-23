Hasil Final Australia Open 2025: Rachel/Febi Juara Usai Menangi Duel Sengit Hampir 2 Jam, Febriana/Meilysa Runner-Up!

HASIL final Australia Open 2025 sudah diketahui. Ganda putri Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, sukses merebut gelar juara Australia Open 2025.

Kepastian itu didapat usai Rachel/Febi menangi duel sengit di final melawan rekan senegaranya, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari. Berlaga di State Sports Centre, Minggu (23/11/2025) pagi WIB, Rachel/Febi bertarung 1 jam 49 menit untuk bisa menang dengan skor 18-21, 21-19, dan 23-21.

Jalannya Pertandingan

Ana/Trias -panggilan akrab Febriana/Meilysa- memulai permainan dengan baik. Mereka dapat ungguli kompatriotnya dengan skor telak 8-2. Poin demi poin terus dicuri dari Rachel/Febi.

Alhasil, Febriana/Meilysa unggul lebih dulu atas Rachel/Febi di interval gim pertama dengan skor 11-3. Selepas jeda, mereka tidak menurunkan tempo permainannya.

Variasi serangan yang mereka lancarkan sukses memperlebar keunggulannya menjadi 16-8. Sementara Rachel/Febi, mereka sempat memangkas ketertinggalannya menjadi 14-18.

Duel ketat tersaji setelah itu. Namun sayang, upaya Rachel/Febi belum berbuah manis. Sebab, Febriana/Meilysa berhasil menutup gim pertama dengan kemenangan 21-18.

Pertarungan sengit tersaji di gim kedua. Rachel/Febi sempat unggul 7-5, tapi Ana/Trias mampu menyamakannya menjadi 7-7. Kedua pasangan terus kejar-kejaran angka hingga 10-10.