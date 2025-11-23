Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Adu Ranking Putri KW vs An Se Young Jelang Final Australia Open 2025, bak Bumi dan Langit?

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |07:52 WIB
Adu Ranking Putri KW vs An Se Young Jelang Final Australia Open 2025, bak Bumi dan Langit?
An Se Young dan Putri KW kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

ADU ranking Putri Kusuma Wardani vs An Se Young jelang final Australia Open 2025 menarik diulas. Apakah perbedaannya begitu jauh bak bumi dan langit?

Diketahui, Indonesia berhasil meloloskan enam wakil ke final Australia Open 2025. Salah satunya ada Putri KW yang jadi andalan di sektor tunggal putri.

An Se Young

Tetapi, Putri KW dinanti lawan berat. Dia akan hadapi pemain bintang Korea Selatan, yakni An Se Young di final. Meski An Se Young jadi superior di dunia bulu tangkis, ternyata rankingnya dengan Putri KW tak begitu jauh.

Berikut Adu Ranking Putri KW vs An Se Young Jelang Final Australia Open 2025:

1. Ranking An Se Young

An Se Young memang jadi tunggal putri nomor 1 dunia saat ini. Dia sukses mengukir prestasi fantastis di dunia bulu tangkis.

Pebulu tangkis berusia 23  tahun itu sudah berhasil meraih medali emas Olimpiade Paris 2024, juara dunia pada 2023, meraih medali emas 2 kali di Asian Games, dan masih banyak lagi lainnya. Untuk gelar di BWF World Tour, An Se Young merebut banyak sekali gelar.

Pada tahun ini saja, dia sudah 9 kali juara pada tahun ini. Gelar itu didapat di ajang Malaysia Open, India Open, Orleans Masters, All England, Indonesia Open, Japan Open, China Masters, Denmark Open, hingga French Open.

Tak heran, An Se Young kukuh duduki ranking 1 dunia. Dia pertama kali menduduki posisi tersebut pada 2 Agustus 2023.

 

