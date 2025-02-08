Resmi, Daud Yordan Lawan George Kambosos Jr di Australia

JAKARTA - Petinju asal Indonesia, Daud Yordan dipastikan naik ring kembali dan akan melawan petinju berpaspor Australia, yakni George Kambosos Jr. Nantinya pertarungan tinju Daud Yordan melawan Ferocious –julukan Kambosos– akan bertarung memperebutkan gelar kelas super ringan.

Daud akan bertarung 12 ronde melawan Kambosos Jr. Rencananya, duel tersebut akan digelar di Qudos Bank Arena, Sydney, Australia, pada 22 Maret 2025 mendatang.

1. Persiapan Daud Yordan

Untuk melawan Kambosos Jr, Daud Yordan sudah menggelar persiapan. Ia pun tak terlalu kesulitan mengatur sesi latihan dan bekerja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).

“Saya berlatih dua kali sehari, dan setelah berlatih saya berkantor untuk menghadiri rapat-rapat. Buat saya ini bukan hal yang luar biasa, karena saya sudah bertahun-tahun terbiasa membagi waktu secara disiplin,” ujar Daud dalam keterangan yang diterima Okezone, Sabtu (8/2/2025).

The Senator -julukan Daud- juga memiliki motivasi yang cukup besar untuk kembali memenangkan duel pentingnya di Australia nanti. Terlebih pertarungan ini menjadi kali pertama buat Daud tampil setelah resmi berstatus anggota DPR-RI.

Daud Yordan (Uun Yuniar)

“Motivasi saya sangat luar biasa menghadapi pertandingan kali ini, dikarenakan saya merasa masih mampu dan masih jauh dari kata selesai di dunia tinju. Saya akan buktikan bahwa usia saya bukan penghalang untuk bertarung secara kompetitif di tingkat dunia. Saya akan datang, bertarung, dan pulang membawa gelar kemenangan,” tutur Daud.

2. Pertarungan Penting untuk Indonesia dan Australia

Di sisi lain, Presiden Direktur MPRO International, Gustiantira Alandy yang merupakan manajemen dari Daud Yordan mengatakan bahwa pertandingan ini akan menjadi pertarungan yang penting untuk kedua negara, yaitu Indonesia dan Australia. Gustiantira pun turut mengajak masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan penuh pada The Senator.