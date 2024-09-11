Kisah Haru Daud Yordan, Petinju Kebanggaan Indonesia yang Pertahankan Gelar Juara Dunia IBA Usai Kalahkan Hernan Carrizo

KISAH haru Daud Yordan menarik diulas. Petinju kebanggaan Indonesia itu sukses pertahankan gelar juara dunia IBA usai kalahkan Hernan Carrizo.

Pada pertandingan bertajuk Laga di Khatulistiwa yang berlangsung di GOR Terpadu Ayani, Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 7 September 2024 ini, Daud Yordan ditantang oleh Hernan Carrizo. Pertarungan ini merupakan laga yang cukup ditunggu-tunggu.

Pasalnya, kedua petinju memiliki catatan yang mentereng. Daud Yordan yang dijuluki sebagai The Boxing Senator datang dengan status juara bertahan IBA World Super Lightweight.

Daud hadir dengan raihan 42 rekor menang dengan 30 di antaranya menang KO, 4 kali kalah, dan 1 tak dihitung. Di lain sisi, Hernan Carrizo datang dengan catatan 18 kemenangan, di mana 8 di antaranya adalah kemenangan KO, 1 kekalahan, dan 1 tak dihitung.

Sejak pertarungan dimulai, kedua petinju langsung melancarkan jual beli serangan yang tiada henti. Pertarungan pun berjalan sengit karena keduanya sama-sama ingin memperebutkan sabuk juara dunia tinju International Boxing Association (IBA) World Super Lightweight Championship.

Dari ronde pertama hingga ketujuh, kedua petinju mampu melancarkan serangan dan menahan serangan lawan dengan baik. Keduanya ngotot untuk bisa meraih kemenangan.

Beberapa insiden pun terjadi. Di antaranya, pada ronde keenam, pertarungan sempat dihentikan karena sarung tinju Daud Yordan yang bermasalah. Kemudian, pada ronde ketujuh, pertarungan kembali dihentikan karena arena yang licin.