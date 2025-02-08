Adu Gaji 2 Pembalap Pertamina Enduro VR46, Franco Morbidelli vs Fabio di Giannantonio di MotoGP 2025

Fabio di Ginnantonio dan Franco Morbidelli siap mentas di MotoGP 2025. (Foto: VR46 Racing Team)

ADU gaji 2 pembalap Pertamina Enduro VR46, Franco Morbidelli vs Fabio di Giannantonio, di MotoGP 2025 menarik diulas. Dari kedua pembalap itu, mana yang lebih tinggi bayarannya?

MotoGP 2025 akan diikuti sekira 11 tim yang berisikan 22 pembalap terbaik dari berbagai negara. Melihat sekian nama yang berkompetisi, salah satunya adalah tim Pertamina Enduro VR46.

Pada musim ini, Pertamina Enduro VR46 membawa dua pembalap terbaiknya, yakni Franco Morbidelli dan Fabio di Giannantonio. Lalu, berapa gaji yang bisa mereka dapat dalam MotoGP 2025?

Berikut Adu Gaji 2 Pembalap Pertamina Enduro VR46 Franco Morbidelli vs Fabio di Giannantonio di MotoGP 2025:

Gaji Franco Morbidelli

Franco Morbidelli menjadi salah satu pembalap dari tim Pertamina Enduro VR46 di MotoGP 2025. Dia bergabung dari Pramac Ducati pada Agustus 2024.

Menariknya, Morbidelli dulunya ternyata merupakan jebolan VR46 Academy. Alhasil, dia seakan pulang ke rumahnya sendiri setelah bergabung dengan tim besutan Valentino Rossi itu.

Bicara soal gaji, belum ada konfirmasi resmi mengenai bayaran yang didapat Morbidelli pada MotoGP 2025. Namun, apabila melihat beberapa musim sebelumnya, beberapa laporan menyebut pembalap asal Italia itu setidaknya punya gaji di atas USD1 juta.

Pada musim 2024, SportySalaries memperkirakan gaji Morbidelli menyentuh angka USD3 juta. Jika dikonversi ke rupiah, angkanya menjadi sekira Rp48,8 miliar.