Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Adu Gaji 2 Pembalap Pertamina Enduro VR46, Franco Morbidelli vs Fabio di Giannantonio di MotoGP 2025

Lutfan Faizi , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |13:35 WIB
Adu Gaji 2 Pembalap Pertamina Enduro VR46, Franco Morbidelli vs Fabio di Giannantonio di MotoGP 2025
Fabio di Ginnantonio dan Franco Morbidelli siap mentas di MotoGP 2025. (Foto: VR46 Racing Team)
A
A
A

ADU gaji 2 pembalap Pertamina Enduro VR46, Franco Morbidelli vs Fabio di Giannantonio, di MotoGP 2025 menarik diulas. Dari kedua pembalap itu, mana yang lebih tinggi bayarannya?

MotoGP 2025 akan diikuti sekira 11 tim yang berisikan 22 pembalap terbaik dari berbagai negara. Melihat sekian nama yang berkompetisi, salah satunya adalah tim Pertamina Enduro VR46.

Pertamina Enduro VR46. Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio. (Foto: Instagram/vr46racingteam)

Pada musim ini, Pertamina Enduro VR46 membawa dua pembalap terbaiknya, yakni Franco Morbidelli dan Fabio di Giannantonio. Lalu, berapa gaji yang bisa mereka dapat dalam MotoGP 2025?

Berikut Adu Gaji 2 Pembalap Pertamina Enduro VR46 Franco Morbidelli vs Fabio di Giannantonio di MotoGP 2025:

Gaji Franco Morbidelli

Franco Morbidelli menjadi salah satu pembalap dari tim Pertamina Enduro VR46 di MotoGP 2025. Dia bergabung dari Pramac Ducati pada Agustus 2024.

Menariknya, Morbidelli dulunya ternyata merupakan jebolan VR46 Academy. Alhasil, dia seakan pulang ke rumahnya sendiri setelah bergabung dengan tim besutan Valentino Rossi itu.

Bicara soal gaji, belum ada konfirmasi resmi mengenai bayaran yang didapat Morbidelli pada MotoGP 2025. Namun, apabila melihat beberapa musim sebelumnya, beberapa laporan menyebut pembalap asal Italia itu setidaknya punya gaji di atas USD1 juta.

Pada musim 2024, SportySalaries memperkirakan gaji Morbidelli menyentuh angka USD3 juta. Jika dikonversi ke rupiah, angkanya menjadi sekira Rp48,8 miliar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/38/3183441/marc_marquez_dan_alex_marquez-nMO4_large.jpg
Marc Marquez Sebut MotoGP 2025 Bersejarah, Bangga Ukir Rekor Finis 1-2 Bareng sang Adik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/38/3183419/motogp_valencia_2025-rJmn_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Valencia 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/38/3183401/marc_marquez-PeQn_large.jpg
Marc Marquez Absen di Tes Valencia, Ducati Percayakan Pengembangan Motor ke 2 Pembalap Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/38/3183106/marc_marquez-iBmZ_large.jpg
Marc Marquez Ungkap Kabar Gembira Jelang MotoGP Valencia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/38/3183094/francesco_bagnaia_dan_marc_marquez-DM5O_large.jpg
Marc Marquez Kasihan Lihat Francesco Bagnaia Melempem di Sepanjang MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/38/3183134/marc_marquez_vs_marco_bezzecchi-GEhP_large.jpg
Marc Marquez Cs Wajib Waspada, Pengamat MotoGP Sebut Murid Valentino Rossi Ini Bisa Berjaya Musim Depan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement