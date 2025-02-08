Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Curhat Pilu Jorge Martin yang Cedera Usai Kecelakaan Horor di Tes Pramusim MotoGP 2025: Saya Ingin Cepat Pulih

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |12:45 WIB
Curhat Pilu Jorge Martin yang Cedera Usai Kecelakaan Horor di Tes Pramusim MotoGP 2025: Saya Ingin Cepat Pulih
Jorge Martin kecelakaan horor di tes pramusim MotoGP 2025. (Foto: Instagram/@89jorgemartin)
A
A
A

BARCELONA – Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, curhat pilu soal kondisinya yang kini alami patah tulang. Hal itu terjadi usai Martin mengalami kecelakaan horor di tes pramusim MotoGP 2025.

Martin pun sudah menjalani operasi patah tulang jari kelingking tangan kanan di Rumah Sakit Universitas Dexeus, Barcelona. Dia kini ingin segera pulih agar segera dapat kembali turun balapan.

Jorge Martin alami kecelakaan pada Tes Pramusim MotoGP 2025 di Malaysia (Foto: MotoGP)

1. Kecelakaan Horor

Sebagaimana diketahui, Jorge Martin mengalami dua kecelakaan di tes pramusim MotoGP Sepang, Rabu 5 Februari 2025. Kecelakaan kedua yang terjadi pada tikungan 2 Sirkuit Sepang berakibat fatal bagi pembalap asal Spanyol itu.

Kecelakaan itu membuat Martin mengalami patah tulang di bagian jari dan kaki kiri usai motornya terjungkal dan mengempaskan tubuhnya. Martinator -julukan Jorge Martin- juga diragukan untuk ikut tes pramusim di Thailand yang akan digelar pada 12-13 Februari 2025.

2. Jalani Operasi

Jorge Martin kini sudah menjalani operasi. Dia bersyukur operasi jari kelingking tangan kanan berjalan dengan baik dan patah kaki tidak memperlukan penanganan bedah. Dia pun berharap proses pemulihannya tidak membutuhkan waktu yang lama.

"Saya ingin pulih dengan cepat," kata Jorge Martin dilansir dari Motosan, Sabtu (8/2/2025).

 

Halaman:
1 2
