Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Pembalap yang Menggila di Tes Pramusim MotoGP 2025 di Sirkuit Sepang, Nomor 1 Adik Marc Marquez!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |10:01 WIB
5 Pembalap yang Menggila di Tes Pramusim MotoGP 2025 di Sirkuit Sepang, Nomor 1 Adik Marc Marquez!
Para pembalap MotoGP kala mentas. (Foto: MotoGP)
A
A
A

5 pembalap yang menggila di tes pramusim MotoGP 2025 di Sirkuit Sepang akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya ada adik Marc Marquez.

Tes pramusim MotoGP 2025 di Sirkuit Sepang, Malaysia, diketahui baru saja rampung digelar. Pengujian itu digelar 3 hari, yakni pada 5-7 Februari 2025.

Dalam tes itu, sejumlah pembalap berhasil tampil moncer. Mereka tak kesulitan mengendarai motor balap barunya, termasuk bagi para rider yang baru saja pindah tim. Lantas siapa saja yang menggila?

Berikut 5 pembalap yang menggila di tes pramusim MotoGP 2025 di Sirkuit Sepang:

5. Marc Marquez

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

Salah satu pembalap yang menggila di tes pramusim MotoGP 2025 di Sirkuit Sepang adalah Marc Marquez. Pindah tim ke Ducati Lenovo, Marquez bisa tampil moncer menggunakan motor GP25.

Bahkan, Marquez bisa tembus posisi lima besar dalam pengujian hari terakhir di Sirkuit Sepang. Tentunya, ini jadi bekal apik baginya jelang dimulainya MotoGP 2025.

4. Franco Morbidelli

franco morbidelli dan fabio foto vr46.jpg

Kemudian, ada Franco Morbidelli. Dia juga diketahui pindah tim ke VR46 Racing Team pada MotoGP 2025.

Mengendarai motor Ducati edisi tahun lalu, Morbidelli bisa bekerja apik. Dia bahkan bisa menempati posisi keempat pada hasil keseluruhan tes tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/38/3183441/marc_marquez_dan_alex_marquez-nMO4_large.jpg
Marc Marquez Sebut MotoGP 2025 Bersejarah, Bangga Ukir Rekor Finis 1-2 Bareng sang Adik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/38/3183419/motogp_valencia_2025-rJmn_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Valencia 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/38/3183401/marc_marquez-PeQn_large.jpg
Marc Marquez Absen di Tes Valencia, Ducati Percayakan Pengembangan Motor ke 2 Pembalap Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/38/3183106/marc_marquez-iBmZ_large.jpg
Marc Marquez Ungkap Kabar Gembira Jelang MotoGP Valencia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/38/3183094/francesco_bagnaia_dan_marc_marquez-DM5O_large.jpg
Marc Marquez Kasihan Lihat Francesco Bagnaia Melempem di Sepanjang MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/38/3183134/marc_marquez_vs_marco_bezzecchi-GEhP_large.jpg
Marc Marquez Cs Wajib Waspada, Pengamat MotoGP Sebut Murid Valentino Rossi Ini Bisa Berjaya Musim Depan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement