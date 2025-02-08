5 Pembalap yang Menggila di Tes Pramusim MotoGP 2025 di Sirkuit Sepang, Nomor 1 Adik Marc Marquez!

5 pembalap yang menggila di tes pramusim MotoGP 2025 di Sirkuit Sepang akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya ada adik Marc Marquez.

Tes pramusim MotoGP 2025 di Sirkuit Sepang, Malaysia, diketahui baru saja rampung digelar. Pengujian itu digelar 3 hari, yakni pada 5-7 Februari 2025.

Dalam tes itu, sejumlah pembalap berhasil tampil moncer. Mereka tak kesulitan mengendarai motor balap barunya, termasuk bagi para rider yang baru saja pindah tim. Lantas siapa saja yang menggila?

Berikut 5 pembalap yang menggila di tes pramusim MotoGP 2025 di Sirkuit Sepang:

5. Marc Marquez

Salah satu pembalap yang menggila di tes pramusim MotoGP 2025 di Sirkuit Sepang adalah Marc Marquez. Pindah tim ke Ducati Lenovo, Marquez bisa tampil moncer menggunakan motor GP25.

Bahkan, Marquez bisa tembus posisi lima besar dalam pengujian hari terakhir di Sirkuit Sepang. Tentunya, ini jadi bekal apik baginya jelang dimulainya MotoGP 2025.

4. Franco Morbidelli

Kemudian, ada Franco Morbidelli. Dia juga diketahui pindah tim ke VR46 Racing Team pada MotoGP 2025.

Mengendarai motor Ducati edisi tahun lalu, Morbidelli bisa bekerja apik. Dia bahkan bisa menempati posisi keempat pada hasil keseluruhan tes tersebut.