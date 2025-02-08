Hasil Lengkap IBL 2025 Jumat 7 Februari 2025: Satria Muda Hajar Pacific Caesar, Bali United Basketball Berjaya!

HASIL lengkap IBL 2025 pada Jumat 7 Februari 2025 sudah diketahui. Sejumlah tim berhasil meraih hasil manis, di antaranya Satria Muda.

Ya, ajang Indonesia Basketball League (IBL) 2025 berlanjut. Kemarin, Jumat 7 Februari 2025, ada dua pertandingan yang telah terlaksana.

1. Bali United Basketball Libas Bima Perkasa Jogja

Pertandingan IBL 2025 kemarin diawali dengan pertemuan Bali United Basketball versus Bima Perkasa Joga. Bali United Basketball selaku tuan rumah tampil dihadapan pendukung sendiri di GOR Purna Krida, Kuta Utara, Bali.

Mereka sukses merebut kemenangan atas tim tamu Bima Perkasa Jogja dengan skor 71-54. Hasil ini membuat Bali United Basketball meraih kemenangan kedua, sedangkan Bima Perkasa Jogja menelan kekalahan keenam.

Kapten Bali United Basketball, Xavier Cannefax tampil mengerikan dalam pertandingan tersebut. Dia sukses mencatatkan 27 poin, 1 rebound, dan 6 assist untuk kemenangan Bali United Basketball.