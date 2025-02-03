Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil IBL 2025 Semalam: Prawira Bandung hingga Tangerang Hawks Penting Kemenangan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 03 Februari 2025 |04:26 WIB
Hasil IBL 2025 Semalam: Prawira Bandung hingga Tangerang Hawks Penting Kemenangan
Suasana laga Rajawali Medan vs Prawira Bandung di IBL 2025. (Foto: Instagram/prawirabandung)
A
A
A

HASIL Indonesian Basketball League (IBL) 2025 semalam, Minggu 2 Februari 2025 menyajikan tiga pertandingan menarik. Seperti halnya Prawira Bandung yang memetik hasil positif, Tangerang Hawks yang juga berhasil kemenangan, dan Amartha Hangtuah yang berhasil berjaya atas lawannya.

1. Amartha Hangtuah vs Bima Perkasa Jogja

Dalam laga pertama, Amartha Hangtuah melawan Bima Perkasa Jogja. Laga itu dimainkan di GOR Pancasila UGM, Jogjakarta.

Amartha Hangtuah mampu menaklukan tim lawan dengan skor akhir 100-29. Rinciannya dari setiap kuarter 21-10, 18-7, 36-21, dan 25-21.

2. Tangerang Hawks vs Bali United Basketball

Sementara itu, dalam laga kedua mempertemukan Tangerang Hawks melawan Bali United Basketball. Pertemuan kedua tim berlangsung di Stadium Indoor Sport Center Tangerang.

Rajawali Medan vs Prawira Bandung. (Foto: instagram/prawirabandung)
Rajawali Medan vs Prawira Bandung. (Foto: instagram/prawirabandung)

Tim tuan rumah berjaya atas Bali United Basketball dengan skor akhir 76-54. Rincian dalam setiap kuarternya, 18-16, 16-19, 16-14, dan 23-15.

 

Halaman:
1 2
