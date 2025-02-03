HASIL Indonesian Basketball League (IBL) 2025 semalam, Minggu 2 Februari 2025 menyajikan tiga pertandingan menarik. Seperti halnya Prawira Bandung yang memetik hasil positif, Tangerang Hawks yang juga berhasil kemenangan, dan Amartha Hangtuah yang berhasil berjaya atas lawannya.
Dalam laga pertama, Amartha Hangtuah melawan Bima Perkasa Jogja. Laga itu dimainkan di GOR Pancasila UGM, Jogjakarta.
Amartha Hangtuah mampu menaklukan tim lawan dengan skor akhir 100-29. Rinciannya dari setiap kuarter 21-10, 18-7, 36-21, dan 25-21.
Sementara itu, dalam laga kedua mempertemukan Tangerang Hawks melawan Bali United Basketball. Pertemuan kedua tim berlangsung di Stadium Indoor Sport Center Tangerang.
Tim tuan rumah berjaya atas Bali United Basketball dengan skor akhir 76-54. Rincian dalam setiap kuarternya, 18-16, 16-19, 16-14, dan 23-15.