HOME SPORTS BASKET

Hasil IBL 2025: Satria Muda Sikat Hangtuah Jakarta

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 01 Februari 2025 |01:00 WIB
Hasil IBL 2025: Satria Muda Sikat Hangtuah Jakarta
Satria Muda vs Hangtuah Jakarta di IBL 2025. (Foto: Instagram/satriamuda.id)
A
A
A

JAKARTA – Kemenangan manis diperoleh Satria Muda Pertama Jakarta saat melawan Hangtuah Jakarta di laga lanjutan Indonesian Baskeball League (IBL) 2025, pada Jumat 31 Januari 2025 malam WIB. Bermain di Britama Arena, Jakarta, Satria Muda tepatnya menang dengan skor 85-72 atas Hangtuah.

Jalannya Pertandingan

Satria Muda Pertamina Jakarta langsung menguasai jalannya pertandingan sejak awal kuarter. Tim besutan Youbel Sondakh itu sukses membuat Hangtuah Jakarta kesulitan untuk mencetak poin.

Pada kuarter kedua, Hangtuah Jakarta mencoba bangkit. Namun demikian, mereka justru kembali dilibas pada dua kuarter berikutnya. Satria Muda Pertamina Jakarta pun menang meyakinkan dengan skor 85-72.

Dalam pertandingan ini, Forward Satria Muda Pertamina Jakarta Le’bryan Keithdrick Nash sukses menjadi bintang. Nash sukses mencatatkan 22 poin, 11 rebound, dan 3 assist usai 30 menit bermain.

Satria Muda vs Hangtuah Jakarta. (Foto: Instagram/satriamuda.id)
Satria Muda vs Hangtuah Jakarta. (Foto: Instagram/satriamuda.id)

Sementara, Samuel Adewunmi, Guard Hangtuah Jakarta juga bermain tak kalah mengesankan. Adewunmi mencatatkan 21 poin, 5 rebound, dan dua assist meski timnya menelan kekalahan dalam laga tersebut.

 

