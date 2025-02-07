Gelar Pool Men & Women Series 2025: POBSI Siap Cetak Bintang Baru Biliar Tanah Air

JAKARTA - Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) resmi menggelar rangkaian turnamen POBSI Pool Men & Women Series 2025 yang bakal berlangsung di berbagai kota di Indonesia. Seri pertama akan dibuka di Jakarta pada 18-22 Februari 2025.

Sekretaris Jenderal PB POBSI, Achmad Fadil Nasution, berharap turnamen ini bisa melahirkan bintang-bintang baru di dunia biliar Tanah Air.

"Semoga di 2025 ini muncul rising stars, superstar baru, dan tentunya juara-juara baru. Itu harapan kita. Kita optimistis itu terjadi, apalagi tahun lalu, penutup seri keempat, juaranya adalah atlet junior berusia 16 tahun atas nama Albert," ujar Achmad.

1. Prestasi

Optimisme Achmad didasari prestasi tahun lalu, ketika Albert Januarta, atlet junior berusia 16 tahun asal Pulau Bintan, Batam, Kepulauan Riau, keluar sebagai juara di POBSI Pool Circuit Series IV di Kota Batu, Jawa Timur.

Turnamen ini merupakan ajang open pool untuk kategori putra dan putri dengan poin ranking nasional untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi para atlet biliar untuk menunjukkan kemampuan mereka. Tiga atlet terbaik dari kategori putra dan putri sudah memastikan keikutsertaan mereka.

"Untuk kategori putri ada Silviana Lu, Annita Kanjaya, dan Emilia Putri. Sementara di kategori putra, ada Punguan Sihombing, Edward, dan Andri," jelas Achmad.

2. Perkembangan

Menurut Achmad, persaingan tahun ini bakal ketat karena perkembangan olahraga biliar di Indonesia yang semakin merata. Sepanjang tahun ini, akan digelar enam seri turnamen 9 ball, dengan dua seri khusus mempertemukan para pebiliar terbaik di kategori putri.

Seri pertama ini menawarkan total hadiah Rp176 juta, dengan perincian Rp122 juta untuk kategori putra dan Rp54 juta untuk kategori putri. Pendaftaran dibuka mulai 8 Februari 2024 dan terbuka untuk semua atlet dari seluruh Indonesia tanpa batasan.