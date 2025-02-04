Inilah Sosok Rekan Setim MotoGP yang Paling Berpengaruh di Karier Marc Marquez dan Francesco Bagnaia

INILAH sosok rekan setim MotoGP yang paling berpengaruh di karier Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Beberapa nama yang muncul cukup mengejutkan.

Marquez sudah berada di MotoGP sejak 2013 dan memiliki tiga rekan setim. Sementara, Bagnaia promosi ke kelas premier pada 2018 dan sejauh ini memiliki dua rekan setim.

1. Berkesan

Kini, keduanya akan jadi rekan setim di Ducati Lenovo pada MotoGP 2025 hingga 2026. Sebelum benar-benar berbagi garasi, Marquez dan Bagnaia ditanya soal siapa rekan setim terbaiknya.

Jawaban yang muncul dari keduanya pun mengejutkan. Khusus bagi Marquez, sosok yang disebutnya berpengaruh tidak terlalu mengagetkan.

2. Dani Pedrosa

Sebab, The Baby Alien menyebut nama Dani Pedrosa, sosok yang menjadi rekan setim pada 2013-2018. Ia sangat terkesan dengan kompatriot sekaligus seniornya di Repsol Honda.

“Tentu saja bagi saya, rekan setim yang paling banyak saya pelajari adalah Dani Pedrosa. Dia adalah master di segala sesi,” kata Marquez, dikutip dari Speedweek, Selasa (4/2/2025).