HOME SPORTS BASKET

Hasil Lengkap IBL 2025: Satria Muda vs Satya Wacana Salatiga 90-56, RANS Simba Bogor Kejutkan Dewa United!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |23:25 WIB
Satria Muda vs Satya Wacana Salatiga 90-56
Satria Muda siap mentas di IBL 2025. (Foto: Satria Muda)
A
A
A

HASIL lengkap IBL 2025 akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga seru tersaji, salah satunya duel Satria Muda vs Satya Wacana Salatiga yang berakhir 90-56.

Sebanyak empat pertandingan lanjutan IBL 2025 telah rampung digelar pada Minggu (19/1/2025). Satria Muda dan RANS Simba Bogor kompak meraih kemenangan.

Satria Muda

1. Satria Muda Tuai Hasil Manis

Satria Muda meraih hasil manis saat menjamu Satya Wacana Salatiga di Britama Arena. Mereka menang meyakinkan dengan skor akhir 90-56.

Pilar anyar Satria Muda, Le’Bryan Nash menjadi pemain yang mengemas poin terbanyak dengan total 17 poin. Diikuti Ali Bagir yang mencetak 13 poin.

2. Bima Perkasa Jogja Tumbang

Kemudian, laga mempertemukan Bima Perkasa Jogja versus Kesatria Bengawan Solo di GOR Pancasila UGM, Yogyakarta. Kendati bermain di hadapan publiknya sendiri, Bima Perkasa nyatanya harus gigit jari.

Bima Perkasa takluk dari tetangganya dengan skor 66-95. Bintang Kesatria Bengawan Solo, William Artino, menggila dengan mengemas 31 poin.

Lalu pertandingan seru lainnya mempertemukan Tangerang Hawks versus Borneo Hornbills. Kedua tim bermain sangat sengit hingga pada akhirnya Borneo Hornbills menang tipis dengan skor akhir 72-71.

 

