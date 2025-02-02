Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Adu Gaji Duo Scuderia Ferrari Lewis Hamilton dan Charles Leclerc di F1 2025, Nominalnya Jomplang!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 02 Februari 2025 |12:58 WIB
Adu Gaji Duo Scuderia Ferrari Lewis Hamilton dan Charles Leclerc di F1 2025, Nominalnya Jomplang!
Adu gaji Charles Leclerc dan Lewis Hamilton di Scuderia Ferrari untuk F1 2025 menarik untuk diulas (Foto: Instagram/@charles_leclerc)
A
A
A

ADU gaji Lewis Hamilton dan Charles Leclerc di Scudeia Ferrari pada F1 2025 menarik untuk diulas. Sebab, nominalnya sungguh jomplang.

Hamilton bergabung ke Ferrari dengan kontrak multi year atau minimal dua tahun. Ia akan mendampingi Leclerc yang dikontrak hingga 2029.

1. Gaji Lewis Hamilton

Lewis Hamilton berpose di markas Scuderia Ferrari (Foto: X/@ScuderiaFerrari)
Lewis Hamilton berpose di markas Scuderia Ferrari (Foto: X/@ScuderiaFerrari)

Kedatangan Hamilton membuat Ferrari harus merogoh kocek cukup dalam. Sebab, pria asal Inggris itu merupakan pengoleksi titel terbanyak di F1 dengan tujuh buah, sama seperti Michael Schumacher.

Legenda hidup Ferrari itu pernah menyandang status sebagai pembalap dengan gaji termahal di F1 sepanjang masa. Betapa tidak, Schumacher dibayar 100 juta dollar AS (setara Rp1,6 triliun) pada dekade 2000-an.

Menurut laporan Crash, nominal gaji yang diterima Hamilton serupa dengan Schummy. Itu artinya, pria berusia 40 tahun itu dibayar 100 juta dollar AS per tahun hingga paling tidak dua tahun ke depan.

Angka tersebut merupakan gabungan dari gaji pokok, bonus, hingga image rights Hamilton. Nominal fantastis itu tentu membuatnya jadi pembalap dengan gaji termahal di F1, bahkan sepanjang masa.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/37/3184869/f1_gp_las_vegas_2025-JAjZ_large.jpg
Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Las Vegas 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/37/3182519/lando_norris-WcPR_large.jpg
Hasil Race F1 GP Brasil 2025: Lando Norris Menang, Max Verstappen Naik Podium!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/37/3182139/f1_gp_brasil_2025-FQYq_large.jpg
Jadwal Lengkap dan Link Live Streaming F1 GP Brasil 2025 di Vision+: Siapa Berjaya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/37/3179480/lando_norris-7lTF_large.jpg
Hasil Race F1 GP Meksiko 2025: Lando Norris Menang, Charles Leclerc dan Max Verstappen Naik Podium!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/37/3177340/f1_gp_amerika_setikat_2025-omL6_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming F1 GP Amerika Serikat 2025 Minggu Ini di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/37/3158277/max_verstappen-QfO1_large.jpg
Hasil Sprint Race F1 GP Belgia 2025: Max Verstappen Menggila Rebut Kemenangan, Asapi Duo McLaren!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement