Carlos Sainz Bocorkan Proses Lewis Hamilton Gabung Scuderia Ferrari

CARLOS Sainz membocorkan proses Lewis Hamilton bergabung dengan Scuderia Ferrari pada 2024. Ternyata, sang pembalap lebih dulu mendekati tim barunya, bukan sebaliknya.

Hamilton resmi bergabung dengan Ferrari dengan kontrak multi year pada 2024. Ia akan membalap untuk tim asal Italia itu pada F1 2025 dan 2026.

1. Carlos Sainz Jr

Kedatangan Hamilton membuat Carlos Sainz Jr terdepak dari tim. Pembalap asal Spanyol itu kemudian memilih bergabung dengan Williams Racing dengan kontrak selama satu tahun.

Ketika itu, Sainz Sr disebut-sebut sebagai sosok yang membocorkan kepada media terkait pendekatan Hamilton dan Ferrari. Ternyata apa yang dikira rumor menjadi kenyataan.

2. Kontak

Sainz mengatakan, Hamilton lebih dulu mengontak Ferrari soal kemungkinan bergabung pada F1 2025. Sebab, pria asal Inggris itu masih memiliki kontrak dengan Mercedes AMG Petronas yang seharusnya berakhir tahun ini.

“Saya tidak akan mengatakan Ferrari bertindak buruk. Situasinya menciptakan badai yang sempurna. Ferrari bahagia dengan Carlos tetapi kemungkinan muncul karena Hamilton sendiri yang menciptakannya,” papar Sainz, dikutip dari Crash, Selasa (28/1/2025).