Jadwal Lengkap MotoGP 2025: Kapan Sirkuit Mandalika Gelar Balapan?

JADWAL lengkap MotoGP 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Untuk musim 2025 ini, ada 22 seri yang siap memanjakan para pencinta balap MotoGP dan tentu yang paling ditunggu oleh masyarakat Indonesia adalah MotoGP Mandalika 2025.

MotoGP 2025 diprediksi akan berjalan sangat menarik. Sebab ada banyak perpindahan tim yang terjadi hingga membuat sulit memprediksi siapa pembalap yang bakal bersinar di musim 2025 tersebut.

1. Perubahan di Seri Pembuka

Untuk MotoGP 2025, akan ada perubahan menarik yang terjadi di seri pembuka. Jika biasanya MotoGP Qatar selalu menjadi balapan perdana, kini hal tersebut tak terjadi di musim ini.

Ya, para rider tidak akan membuka musim baru di Sirkuit Lusail, Qatarnya. Sebab di MotoGP 2025 ini seri pembuka berlangsung di Sirkuit Chang Buriram alias di MotoGP Thailand 2025 pada 28 Februari sampai 2 Maret 2025.

Sirkuit Buriram

Kondisi itu terjadi karena adanya bulan suci Ramadhan saat pembukaan MotoGP 2025. Bulan Suci Ramadhan 2025 diperkirakan jatuh pada akhir Februari hingga akhir Maret.

Sebagai negara dengan penduduk Islam, Qatar tentu tidak ingin bulan suci tersebut terganggu. Sebab