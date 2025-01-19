Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Miris Hendra Tandjaya, Pebulutangkis Indonesia yang Dihukum BWF Seumur Hidup

Wikku D. Nugroho , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |02:00 WIB
Kisah Miris Hendra Tandjaya, Pebulutangkis Indonesia yang Dihukum BWF Seumur Hidup
Kisah Miris Hendra Tandjaya Pebulutangkis Indonesia yang Dihukum BWF Seumur Hidup. (Foto: BWF)
A
A
A

KISAH miris Hendra Tandjaya pebulutangkis Indonesia yang dihukum BWF seumur hidup menarik perhatian banyak orang. Sebab kariernya di dunia bulu tangkis langsung hancur karena ulahnya sendiri.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang diperhitungkan di ajang bulu tangkis. Tercatat banyak atlet Tanah Air yang pernah memenangkan Piala Thomas dan Uber, Kejuaraan BWF, bahkan Olimpiade.

1. Atlet Bulu Tangkis Indonesia Pernah Terlibat Match Fixing

Namun, noda hitam pernah mengotori wajah Indonesia di dunia tepok bulu. Pada Januari 2021, BWF merilis daftar pebulutangkis Indonesia yang terlibat dalam match fixing atau pengaturan skor.

Delapan pemain Indonesia yang dihukum terkait match fixing adalah Hendra Tandjaya (Ganda putra, ganda campuran), Ivandi Danang (Ganda putra, ganda campuran), Androw Yunanto (Tunggal putra, ganda putra), dan Sekartaji Putri (Tunggal putri, ganda campuran).

Kabar Terkini Hendra Tandjaya, Pebulu Tangkis Indonesia yang Dihukum BWF Seumur Hidup Gara-Gara Match Fixing

Kemudian Mia Mawarti (Tunggal putri), Fadila Afni (Tunggal putri, ganda putri), Aditiya Dwiantoro (Ganda putra), dan Agripinna Prima Rahmanto Putra (Tunggal putra, ganda putra, ganda campuran).

2. Kisah Miris Hendra Tandjaya

BWF selaku organisasi bulutangkis tertinggi dunia itu memberikan sanksi beragam kepada para pebulutangkis tersebut. Namun, ada tiga nama yang dijatuhi sanksi seumur hidup, yakni Hendra Tandjaya, Ivandi Danang, dan Androw Yunanto.

Akibat dari sanksi berat itu, ketiganya dilarang untuk bertanding maupun melakukan kegiatan apapun yang berhubungan dengan bulutangkis. Hukuman ini berlaku per 18 Januari 2021.

Tentu membuat Hendra dan dua atlet bulutangkis lainnya untuk meraih prestasi tertinggi harus pupus. Tak hanya larangan bertanding seumur hidup, ketiganya pun juga harus membayar sejumlah denda kepada BWF sebesar 12.000 dolar AS atau setara Rp181 juta atas kesalahan yang dilakukan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/43/3178993/rexy_mainaky_dan_ricky_subagja-wIUp_large.jpg
Kisah Penuh Haru Rexy Mainaky, Legenda Buu Tangkis Indonesia yang Rela Lepas Gelar Juara All England 1994 Setelah Teringat Duka Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178816/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_pearly_tan_yang_ternyata_punya_smash_tercepat-DQsd_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Malaysia Pearly Tan, Pemilik Smash Tercepat hingga Masuk Guinness World Records
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178827/alwi_farhan-CGjz_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Alwi Farhan, Pernah Jadi Kapten Sepak Bola Solo Sebelum Mantap di Dunia Tepok Bulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178677/chae_yu_jung-0DO7_large.jpg
Pebulu Tangkis Supercantik Chae Yu Jung Resmi Umumkan Pensiun, Tulis Pesan Haru di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/40/3178599/simak_kisah_spiritual_pebulu_tangkis_mohammad_ahsan_yang_teguh_menjalankan_3_sunnah_nabi-pENn_large.jpg
Kisah Spiritual Pebulu Tangkis Mohammad Ahsan, Jalankan 3 Sunnah Nabi saat Bertanding di Lapangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/40/3178101/berikut_tiga_pebulu_tangkis_tunggal_putra_top_dunia_yang_bersinar_usai_tinggalkan_pelatnas_negaranya-hGeg_large.jpeg
3 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Top Dunia yang Bersinar Usai Tinggalkan Pelatnas Negaranya, Nomor 1 Jonatan Christie
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement