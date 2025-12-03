Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Galang Dana untuk Korban Banjir Sumatra, Jonatan Christie Berhasil Kumpulkan Rp100 Juta

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |08:56 WIB
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
TUNGGAL putra Indonesia, Jonatan Christie melakukan galang dana untuk korban banjir di Sumatra. Hingga Rabu (3/12/2025) pagi WIB, uang yang berhasil dikumpulkan oleh atlet bulu tangkis kebanggaan Tanah Air itu telah menembus Rp100 juta dan masih akan terus bertambah.

Bencana banjir yang melanda wilayah Sumatra, mencakup Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat, telah memicu gelombang dukungan dan kepedulian dari berbagai pihak. Di tengah upaya penanganan bencana di tingkat daerah, pebulutangkis, Jonatan Christie, mengambil inisiatif untuk menggalang dana kemanusiaan.

1. Jonatan Christie Galang Dana

Pebulutangkis yang akrab disapa Jojo ini menunjukkan kepeduliannya dengan membuka penggalangan dana secara daring untuk membantu meringankan beban korban banjir di Sumatra. Informasi penggalangan dana tersebut dibagikan Jojo melalui unggahan di stories Instagram-nya, dengan mengarahkan para pengikutnya ke laman Kitabisa.com.

"Untuk teman-teman yang masih mau ikut berdonasi klik link di bawah ya," tulis Jonatan di posting-an Instagram stories di @jonatanchristieofficial.

Jonatan Christie galang dana untuk bencana banjir Sumatra
Jonatan Christie galang dana untuk bencana banjir Sumatra

Sampai pagi ini, dana yang terkumpul berkat inisiatif Jonatan Christie telah mencapai angka fantastis, yakni Rp100 juta lebih. Penggalangan dana ini direncanakan akan berlangsung selama empat hari ke depan.

Jonatan memang dikenal sebagai atlet yang peduli sesama. Pebulutangkis berusia 28 tahun itu juga pernah melakukan kegiatan amal dan penggalangan dana, seperti membantu korban erupsi Gunung Semeru dan bencana banjir di Nusa Tenggara Timur (NTB).

 

Telusuri berita Sport lainnya
