SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Denmark Mathias Boe yang Akui Tak Suka Suporter Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |04:40 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Denmark Mathias Boe yang Akui Tak Suka Suporter Indonesia
Mathias Boe mengakui tak suka suporter Indonesia (Foto: PB Djarum)
A
A
A

KISAH pebulu tangkis Denmark Mathias Boe yang akui tak suka suporter Indonesia menarik untuk diulas. Sebab, ia sampai mengutarakan hal tersebut di depan umum.

Boe merupakan salah satu legenda bulu tangkis di negaranya. Pemain spesialis ganda putra itu punya deretan prestasi seperti medali perak Olimpiade London 2012 serta juara Piala Thomas 2016.

1. Musuh Bersama

Mathias Boe. instagram

Berpasangan dengan Carsten Mogensen, keduanya merebut hingga 16 gelar di BWF Superseries. Namun, buat publik Indonesia, pasangan tersebut juga punya kenangan buruk.

Boe/Mogensen sempat jadi musuh bersama (public enemy) di Istora Senayan, Jakarta, pada Indonesia Open 2017. Gara-garanya, mereka menghadapi Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di babak semifinal.

Seperti biasa, suporter jelas memberi dukungan kepada Fajar/Rian. Beberapa provokasi sempat dilontarkan ke arah Boe/Mogensen demi mengganggu konsentrasi mereka.

Celakanya, ganda putra Denmark itu sukses jadi pemenang. Boe langsung melakukan selebrasi yang dinilai tidak kalah provokatif, yakni menepuk pantat dan menaruh jari di bibir seperti menyuruh penonton tutup mulut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
