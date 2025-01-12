5 Atlet Bulu Tangkis Cantik Indonesia yang Jadi Mama Muda Usai Tinggalkan Pelatnas PBSI, Nomor 1 Bidadari Ganda Putri!

5 atlet bulu tangkis cantik Indonesia yang jadi mama muda usai tinggalkan pelatnas PBSI menarik diulas. Salah satunya adalah bidadari di ganda putri Indonesia.

Sejumlah atlet top Indonesia pernah merasakan masuk skuad pelatnas PBSI. Hal itu tak terlepas dari talenta apik mereka di dunia tepok bulu.

Usai tak lagi berada di pelatnas PBSI pun, sejumlah atlet mengambil jalannya masing-masing. Ada yang tetap bermain bulu tangkis, ada yang memilih pensiun, hingga ada juga yang memutuskan melepas masa lajang. Tak ayal, sejumlah pebulu tangkis Tanah Air kini juga turut jadi mama muda. Siapa saja mereka?

Berikut 5 atlet bulu tangkis cantik Indonesia yang jadi mama muda usai tinggalkan pelatnas PBSI:

5. Yulfira Barkah

Salah satu atlet bulu tangkis cantik Indonesia yang jadi mama muda usai tinggalkan pelatnas PBSI adalah Yulfira Barkah. Dia pernah masuk pelatnas PBSI karena memang punya bakat gemilang.

Sayangnya, Yulfira Barkah alami cedera saat kariernya sedang menanjak. Dia kemudian memutuskan mundur dari PBSI pada 2021. Tak lama kemudian, dia menikah dan kini sudah menjadi mama muda.

4. Greysia Polii

Sama seperti Yulfira Barkah, Greysia Polii juga bermain di sektor ganda putri. Dia bahkan pernah jadi andalan pelatnas PBSI. Kiprah manis diukirnya selama masih aktif bermain hingga pernah meraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020.

Greysia Polii pun kini sudah tak lagi di pelatnas PBSI. Dia memutuskan pensiun pada 12 Juni 2022. Kini, Greysia sudah menjadi mama muda. Dia melahirkan seorang putri cantik bernama Jessia Selah Djimin pada 30 April 2024.