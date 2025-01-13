5 Turnamen Bulu Tangkis Paling Dinanti 2025, Nomor 1 Bikin Indonesia Penasaran

BERIKUT lima turnamen bulu tangkis paling dinanti pada 2025. Salah satunya bikin Tim Bulu Tangkis Indonesia penasaran.

BWF World Tour 2025 sudah bergulir pekan lalu. Hal itu ditandai dengan turnamen Malaysia Open 2025, yang berlangsung 7-12 Januari.

Lalu, turnamen apa saja yang paling dinanti pada 2025? Berikut ulasannya, mengutip dari Khelnow, Senin (13/1/2025).

5 Turnamen Bulu Tangkis Paling Dinanti 2025

5. Singapore Open

Turnamen ini selalu dikenal bisa menjungkirbalikkan prediksi. Sebab, turnamen berlevel Super 750 itu digelar di stadion indoor yang memiliki sistem pendingin udara yang berbeda.

Hal itu berakibat laju shuttlecock yang terkadang lambat dan sulit diprediksi. Alhasil, pemain harus bekerja keras dalam pertandingan. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung 27 Mei hingga 1 Juni 2025.

4. Kejuaraan Bulu Tangkis Beregu Asia

Turnamen bergengsi ini pertama kali dimainkan pada 2017. BATC digelar setiap dua tahun sekali dan kali ini di Qingdao (China) pada 11-16 Februari 2025. China merupakan juara bertahan edisi 2023.

Ajang ini mempertemukan tim-tim bulu tangkis Asia dengan format mirip Piala Sudirman. Sayangnya, Indonesia belum pernah juara dan prestasi terbaik adalah semifinalis 2019.