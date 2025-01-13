Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Turnamen Bulu Tangkis Paling Dinanti 2025, Nomor 1 Bikin Indonesia Penasaran

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |08:46 WIB
5 Turnamen Bulu Tangkis Paling Dinanti 2025, Nomor 1 Bikin Indonesia Penasaran
Berikut lima ajang bulu tangkis paling dinanti 2025 (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BERIKUT lima turnamen bulu tangkis paling dinanti pada 2025. Salah satunya bikin Tim Bulu Tangkis Indonesia penasaran.

BWF World Tour 2025 sudah bergulir pekan lalu. Hal itu ditandai dengan turnamen Malaysia Open 2025, yang berlangsung 7-12 Januari.

LOGO bwf

Lalu, turnamen apa saja yang paling dinanti pada 2025? Berikut ulasannya, mengutip dari Khelnow, Senin (13/1/2025).

5 Turnamen Bulu Tangkis Paling Dinanti 2025

5. Singapore Open

Jonatan Christie tersingkir di babak pertama Singapore Open 2024

Turnamen ini selalu dikenal bisa menjungkirbalikkan prediksi. Sebab, turnamen berlevel Super 750 itu digelar di stadion indoor yang memiliki sistem pendingin udara yang berbeda.

Hal itu berakibat laju shuttlecock yang terkadang lambat dan sulit diprediksi. Alhasil, pemain harus bekerja keras dalam pertandingan. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung 27 Mei hingga 1 Juni 2025.

4. Kejuaraan Bulu Tangkis Beregu Asia

Tim Indonesia di Kejuaraan Bulu Tangkis Beregu Asia 2022. PBSI

Turnamen bergengsi ini pertama kali dimainkan pada 2017. BATC digelar setiap dua tahun sekali dan kali ini di Qingdao (China) pada 11-16 Februari 2025. China merupakan juara bertahan edisi 2023.

Ajang ini mempertemukan tim-tim bulu tangkis Asia dengan format mirip Piala Sudirman. Sayangnya, Indonesia belum pernah juara dan prestasi terbaik adalah semifinalis 2019.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/40/3169855/hendra_setiawan_dan_debby_susanto-DO5b_large.jpg
Hasil Final BWF World Senior Championships 2025: Hendra/Debby Juara Ganda Campuran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/40/3167278/berikut_dua_pebulu_tangkis_ganda_putra_indonesia_yang_menembus_10_besar_ranking_dunia_bwf-jF5T_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Ganda Putra Indonesia yang Tembus 10 Besar Ranking Dunia BWF, Nomor 1 Segera Berpisah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/40/3167043/berikut_enam_pebulu_tangkis_indonesia_yang_masuk_10_besar_di_ranking_bwf_terbaru_termasuk_gregoria_mariska_tunjung-ORMb_large.jpg
6 Pebulu Tangkis Indonesia yang Masuk 10 Besar di Ranking BWF Terbaru, Nomor 1 Geser Gregoria Mariska!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/40/3145983/bwf_menawarkan_piala_sudirman_2027_dan_thomas_uber_2028_digelar_di_indonesia_arena-B5c7_large.jpg
Presiden BWF Kagumi Indonesia Arena, Tawarkan Jadi Tuan Rumah Piala Sudirman 2027 dan Thomas-Uber 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/40/3097941/shi_yu_qi-UHhi_large.jpg
5 Pebulu tangkis Top Dunia yang Punya Gelar World Tour Terbanyak 2024, Nomor 1 Ganda Putri China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/40/3096928/kim_astrup_dan_anders_skaarup_rasmussen-xUpS_large.jpg
Kisah Kim Astrup/Anders Rasmussen, Pebulu Tangkis Tengil Asal Denmark Sukses Rebut Singgasana Ranking 1 Dunia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement