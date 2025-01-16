Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Istri Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Cantik Kebangetan, Nomor 1 Jadi Ibu Wamenpora

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |04:41 WIB
5 Istri Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Cantik Kebangetan, Nomor 1 Jadi Ibu Wamenpora
Christine Novitania, istri Mohammad Ahsan, termasuk pasangan hidup pebulu tangkis Indonesia yang cantik kebangetan (Foto: Instagram/@just_itinee)
A
A
A

BERIKUT lima istri legenda bulu tangkis Indonesia yang cantiknya kebangetan. Salah satunya kini menjadi ibu Wamenpora RI.

Sisi lain kehidupan atlet bulu tangkis, termasuk para legenda, selalu menarik untuk diulas. Hal tersebut wajar mengingat saat ini atlet tidak hanya dilihat dari prestasinya di lapangan saja.

Ilustrasi bulu tangkis foto mnc media

Lalu, siapa saja lima istri legenda bulu tangkis Indonesia yang cantik kebangetan? Simak ulasan berikut ini.

5 Istri Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Cantik Kebangetan

5. Agnes Amelinda Mulyadi (Marcus Gideon)

Marcus Fernaldi Gideon dan Agnes Amelinda Mulyadi (Foto: Instagram/@doctoragnes)

Perempuan satu ini merupakan istri dari Marcus Fernaldi Gideon. Keduanya diketahui menikah pada April 2018 di Jakarta.

Agnes tidak hanya cantik tetapi juga punya pekerjaan yang bergengsi sebagai seorang dokter. Keduanya sudah dikaruniai tiga orang anak.

4. Sandra Arief (Hendra Setiawan)

Hendra Setiawan dan keluarganya @hendrasansan

Perempuan satu ini merupakan istri dari Hendra Setiawan. Sang suami baru akan pensiun pada pekan depan. Namun, atlet asal Pemalang itu sudah dianggap sebagai salah satu legenda hidup.

Sandra dan Hendra diketahui menikah pada 2011. Pasangan itu kini dikaruniai tiga orang anak.

 

Halaman:
1 2 3
