HOME SPORTS MOTOGP

Casey Stoner Nilai Valentino Rossi Salah Perhitungan Ajak Marc Marquez Gelut

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |12:50 WIB
Casey Stoner Nilai Valentino Rossi Salah Perhitungan Ajak Marc Marquez Gelut
Valentino Rossi sudah salah jalan mengajak Marc Marquez gelut (Foto: MotoGP)
A
A
A

CASEY Stoner menilai Valentino Rossi sudah salah perhitungan mengajak Marc Marquez perang psikologi. Sebab, The Baby Alien ternyata berani melawan tidak seperti musuh-musuhnya dahulu.

Rivalitas Rossi dan Marquez terus menjadi bumbu penyedap di MotoGP. Kendati sudah 10 tahun berlalu, keduanya terkadang masih terlibat perang kata-kata di media.

1. Salah Perhitungan

Valentino Rossi dan Casey Stoner (Foto: Instagram/@valeyellow46)
Valentino Rossi dan Casey Stoner (Foto: Instagram/@valeyellow46)

Stoner berpendapat, Rossi salah perhitungan ketika mengajak Marquez masuk ke medan perang. Taktik untuk menakut-nakuti pembalap asal Spanyol itu ternyata tidak jitu.

“Jika seseorang membalap dengan agresif dan Anda tahu dia bisa melakukannya, jangan berpikir Anda bsisa untuk menakut-nakutinya. Anda tidak akan bisa menakuti seseorang seperti Marquez,” papar Stoner, dilansir dari Crash, Minggu (19/1/2025).

“Jadi, yang dia lakukan di tahun itu (2015), adalah mencolek pembalap paling tidak bisa dicolek di grid: seseorang yang bisa mengalahkannya, lebih cepat darinya, dan seseorang yang bisa membuat Anda keluar dari persaingan juara,” imbuhnya.

2. Tidak Bisa Diulang

Menurut Stoner, Rossi beranggapan Marquez bisa dikendalikan seperti musuh-musuhnya dahulu. Padahal, para pembalap seperti dirinya, Dani Pedrosa, dan Jorge Lorenzo, tidak bisa dikalahkan dengan cara serupa.

 

Halaman:
1 2
