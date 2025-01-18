Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bos Ducati Lihat Duet Francesco Bagnaia-Marc Marquez Setara Valentino Rossi-Jorge Lorenzo

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |13:40 WIB
Bos Ducati Lihat Duet Francesco Bagnaia-Marc Marquez Setara Valentino Rossi-Jorge Lorenzo
Marc Marquez dan Francesco Bagnaia disebut sebagai duet setara Valentino Rossi dengan Jorge Lorenzo (Foto: Instagram/@ducaticorse)
A
A
A

MANAJER Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, melihat duet Francesco Bagnaia dengan Marc Marquez setara Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo di Yamaha dahulu. Ia yakin tak ada yang mampu menyamai kualitas susunan pembalapnya.

Ducati Lenovo bisa dibilang memiliki komposisi rider yang sangat kuat di MotoGP 2025. Bayangkan saja, mereka memiliki dua rider berlabel juara dunia dalam timnya, yakni Bagnaia dan Marquez.

1. Layak Disandingkan

Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo (Twitter/@MotoGP)
Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo (Foto: Twitter/@MotoGP)

Dengan komposisi itu, Tardozzi menyampaikan duet Bagnaia-Marquez hanya layak disandingkan dengan Rossi-Lorenzo. Ia tidak merasa ada tim lain yang selevel dengan komposisi timnya saat ini.

“Saya pikir tim seperti kami hanya bisa dibandingkan dengan tim Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo,” kata Tardozzi, dilansir dari Crash, Sabtu (18/1/2025).

"Saya tidak berpikir ada tim lain dalam sejarah baru-baru ini yang berada di level ini,” terang pria asal Italia itu.

2. Kualitas

Ducati Lenovo mempromosikan Marquez ke tim pabrikan untuk MotoGP 2025 karena tak luput dari performa menterengnya bersama Gresini Racing di musim lalu. Di musim perdananya itu, The Baby Alien sukses menutup musim dengan finis di posisi tiga klasemen pembalap MotoGP 2024.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/38/3178743/francesco_bagnaia-jZ0N_large.jpg
Prediksi Francesco Bagnaia Cabut dari Ducati di MotoGP 2026, Max Biaggi: Dia Bakal Gabung Tim Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/38/3178735/luca_marini-LtTR_large.jpg
Demi Podium Perdana Bersama Honda, Luca Marini Siap Menggila di MotoGP Malaysia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/38/3178729/jorge_martin-b8kA_large.jpg
Massimo Rivola Bertanya-tanya, Apakah Jorge Martin Menyesal Melihat Dominasi Aprilia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/38/3178819/simak_berapa_bayaran_umbrella_girl_motogp_per_jam_di_sirkuit_sepang_malaysia-z459_large.jpg
Mengintip Bayaran Umbrella Girl MotoGP per Jam di Sirkuit Sepang Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/38/3178809/marc_marquez_dikonfirmasi_absen_hingga_akhir_musim_motogp_2025-OjpP_large.jpg
Breaking News: Marc Marquez Resmi Absen hingga Akhir Musim MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/38/3178725/marco_bezzecchi-wGgd_large.jpg
Marc Marquez Masih Absen, Marco Bezzecchi Sapu Bersih Kemenangan di MotoGP Malaysia 2025?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement