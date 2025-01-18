Bos Ducati Lihat Duet Francesco Bagnaia-Marc Marquez Setara Valentino Rossi-Jorge Lorenzo

MANAJER Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, melihat duet Francesco Bagnaia dengan Marc Marquez setara Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo di Yamaha dahulu. Ia yakin tak ada yang mampu menyamai kualitas susunan pembalapnya.

Ducati Lenovo bisa dibilang memiliki komposisi rider yang sangat kuat di MotoGP 2025. Bayangkan saja, mereka memiliki dua rider berlabel juara dunia dalam timnya, yakni Bagnaia dan Marquez.

1. Layak Disandingkan

Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo (Foto: Twitter/@MotoGP)

Dengan komposisi itu, Tardozzi menyampaikan duet Bagnaia-Marquez hanya layak disandingkan dengan Rossi-Lorenzo. Ia tidak merasa ada tim lain yang selevel dengan komposisi timnya saat ini.

“Saya pikir tim seperti kami hanya bisa dibandingkan dengan tim Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo,” kata Tardozzi, dilansir dari Crash, Sabtu (18/1/2025).

"Saya tidak berpikir ada tim lain dalam sejarah baru-baru ini yang berada di level ini,” terang pria asal Italia itu.

2. Kualitas

Ducati Lenovo mempromosikan Marquez ke tim pabrikan untuk MotoGP 2025 karena tak luput dari performa menterengnya bersama Gresini Racing di musim lalu. Di musim perdananya itu, The Baby Alien sukses menutup musim dengan finis di posisi tiga klasemen pembalap MotoGP 2024.