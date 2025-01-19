Casey Stoner Tuding Valentino Rossi Duluan yang Mulai Perang dengan Marc Marquez

CASEY Stoner menuding Valentino Rossi duluan yang memulai perang dengan Marc Marquez. Kendati hanya merespons serangan, The Baby Alien disebutnya juga layak dikritik.

Rivalitas Rossi dan Marquez tak hanya terjadi di atas lintasan balap. Perseteruan keduanya bahkan masih berlangsung hingga kini dan perang kata-kata di media pun bertebaran.

1. Layak Dikritik

Menurut Stoner, Marquez layak untuk dikritik. Sebab, pembalap asal Spanyol itu berusaha masuk dalam medan peperangan yang dipicu Rossi.

“Marc, hingga tingkatan tertentu, layak untuk dikritik. Dia berusaha ada di sana (perang kata-kata),” kata Stoner, dikutip dari Crash, Minggu (19/1/2025).

2. Rossi yang Memulai

Pun begitu, pria asal Australia tersebut mengatakan, kesalahan ada di pihak Rossi. Sebab, The Doctor-lah yang memulai segala perang kata-kata tersebut.

“Meski orang-orang menuduh Marc yang memicu semuanya, mereka lupa Valentino (yang) memulainya,” urai Stoner.