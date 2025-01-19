Permintaan Berat Bos Ducati kepada Marc Marquez dan Francesco Bagnaia di MotoGP 2025

Marc Marquez dan Francesco Bagnaia bakal bekerja sama di MotoGP 2025. (Foto: MotoGP)

BORGO PANIGALE – Manajer Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, memiliki strategi agar timnya bisa menjadi juara dunia dan mendominasi MotoGP 2025. Namun, Dall’Igna menilai semua itu baru bisa terwujud jika dua rider timnya, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez bisa akur alias tidak saling bermusuhan.

Francesco Bagnaia dan Marc Marquez akan berada dalam satu payung di tim pabrikan Ducati Lenovo. Kedua pembalap itu dikenal sebagai rider hebat karena sama-sama pernah mencicipi gelar juara MotoGP.

1. Ada Ketakutan Marquez dan Bagnaia Tak Akur

Mentalitas juara inilah yang dikhawatirkan para penggemar. Tak menutup kemungkinan, Bagnaia dan Marquez bisa ‘saling sikut’ untuk memperebutkan gelar juara pada musim pertamanya.

Marc Marquez (jaket hitam) dan Francesco Bagnaia (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Untuk mengantisipasi itu, Dall’Igna memastikan Ducati akan mengambil langkah serius. Pria asal Italia itu mengakui dinamika memang akan terjadi. Tetapi, Dall’Igna menginginkan Ducati mengelolanya dengan positif.

“Baik Marc dan Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- adalah juara, tapi kami harus memastikan mereka bekerja sama demi kebaikan tim,” tutur Dall’Igna dilansir dari Motosan, Minggi (19/1/2025).