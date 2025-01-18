Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kenapa Pendekar Pencak Silat Tidak Ada di UFC dan MMA?

Wikku D. Nugroho , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |02:05 WIB
Kenapa Pendekar Pencak Silat Tidak Ada di UFC dan MMA?
Ada alasan yang buat Pencak Silat tidak ada di UFC dan MMA. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

KENAPA pendekar pencak silat tidak ada di UFC dan MMA? Ketahui jawabannya di sini. Baik UFC dan Mix Martial Arts (MMA) alias seni bela diri campuran jadi kompetisi pertarungan gaya bebas yang mulai dikenal banyak orang beberapa tahun terakhir.

UFC atau Ultimate Fighting Championship telah melahirkan berbagai nama petarung kelas dunia. Sebut saja Conor McGregor, Ronda Rousey, Khabib Nurmagomedov, hingga Islam Makhachev.

Namun tanpa kita sadari, pendekar pencak silat tidak sekalipun pernah tampil di ajang tarung gaya bebas, seperti UFC maupun MMA. Mengapa demikian? Berikut Okezone akan berikan jawabannya.

Kenapa Pendekar Pencak Silat Tidak Ada di UFC dan MMA?

Melansir berbagai sumber, Sabtu (18/1/2025), mayoritas petarung yang berlaga di atas oktagon kerap menggunakan ilmu bela diri, seperti gulat, karate, hingga taekwondo.

Pencak Silat Indonesia
Pencak Silat Indonesia

Bahkan, Jeka Saragih, petarung asli Indonesia yang mampu menembus panggung laga sekelas UFC tidak menggunakan pencak silat sebagai aliran bela dirinya, melainkan wushu. 

Melansir laman Way of Martial Arts, silat merupakan salah satu jenis bela diri yang paling mematikan di dunia. Bela diri ini tidak peduli dengan kehormatan, ketenaran, ataupun hal lainnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/43/3178881/angelina_melnikova-g58K_large.jpg
Hasil Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: Angelina Melnikova Juara di Kategori All Around Putri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/43/3178443/menpora_erick_thohir-JTBg_large.jpg
Menpora Erick Thohir Lakukan Reformasi Total, Cabut 191 Permen dan Batalkan Permenpora Nomor 14 Tahun 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/43/3178346/atlet_indonesia-aQsi_large.jpg
Hasil Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: 3 Atlet Putri Indonesia Tak Lolos Babak Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/43/3178300/timnas_voli_putra_indonesia-zrVd_large.jpg
Hasil Voli Asian Youth Games 2025: Sikat Taiwan 3-1, Timnas Voli Putra Indonesia Lolos Perempatfinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/43/3178293/kejuaraan_dunia_senam_artistik_2025-50is_large.jpg
Link Live Streaming Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/43/3178235/kampanye_lari_demi_gaya_hidup_sehat_dan_hidup_produktif_digelar_di_jakarta-ShlT_large.jpg
Diramaikan 3.000 Peserta, Kampanye Lari demi Gaya Hidup Sehat dan Hidup Produktif Digelar di Jakarta
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement