Kenapa Pendekar Pencak Silat Tidak Ada di UFC dan MMA?

Ada alasan yang buat Pencak Silat tidak ada di UFC dan MMA. (Foto: NOC Indonesia)

KENAPA pendekar pencak silat tidak ada di UFC dan MMA? Ketahui jawabannya di sini. Baik UFC dan Mix Martial Arts (MMA) alias seni bela diri campuran jadi kompetisi pertarungan gaya bebas yang mulai dikenal banyak orang beberapa tahun terakhir.

UFC atau Ultimate Fighting Championship telah melahirkan berbagai nama petarung kelas dunia. Sebut saja Conor McGregor, Ronda Rousey, Khabib Nurmagomedov, hingga Islam Makhachev.

Namun tanpa kita sadari, pendekar pencak silat tidak sekalipun pernah tampil di ajang tarung gaya bebas, seperti UFC maupun MMA. Mengapa demikian? Berikut Okezone akan berikan jawabannya.

Melansir berbagai sumber, Sabtu (18/1/2025), mayoritas petarung yang berlaga di atas oktagon kerap menggunakan ilmu bela diri, seperti gulat, karate, hingga taekwondo.

Pencak Silat Indonesia

Bahkan, Jeka Saragih, petarung asli Indonesia yang mampu menembus panggung laga sekelas UFC tidak menggunakan pencak silat sebagai aliran bela dirinya, melainkan wushu.

Melansir laman Way of Martial Arts, silat merupakan salah satu jenis bela diri yang paling mematikan di dunia. Bela diri ini tidak peduli dengan kehormatan, ketenaran, ataupun hal lainnya.