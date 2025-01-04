Apakah PSHT Termasuk Pencak Silat? Ini Penjelasannya

APAKAH PSHT termasuk pencak silat? Hal seputar cabang olahraga pencak silat ini menarik untuk diulas. Okezone pun akan membeberkan penjelasannya lebih rinci.

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan kebudayaan. Pencak silat adalah salah satu budaya Indonesia yang terus lestari dan berkembang hingga bakan dapat melakukan ekspansi hingga ke mancanegara.

1. Pencak Silat di Indonesia

Di dalam negeri sendiri, pencak silat telah ada sejak zaman nenek moyang. Pada zaman dulu, silat digunakan murni untuk beladiri dari ancaman musuh sehingga banyak tekniknya yang menyerang titik vital dengan tujuan untuk melumpuhkan dan membunuh.

Namun kini, pencak silat tidak terbatas untuk alat perlindungan diri. Olahraga ini juga sebuah seni untuk memperkenalkan kebudayaan.

Di era saat ini, ada banyak sekali aliran bela diri pencak silat yang berdiri dengan ciri khasnya masing-masing. Salah satu aliran bela diri paling besar di Indonesia saat ini adalah Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT).

2. Apa Itu Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT)?

Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) adalah sebuah perguruan silat yang berorientasi pada pengajaran budi luhur dan menggunakan pencak silat sebagai pelajaran pada tingkat pertama. Perguruan ini mengutamakan persaudaraan antar anggota seperti namanya.

Dalam ajarannya, PSHT memiliki 5 unsur utama yang meliputi Persaudaraan, Olahraga, Bela diri, Seni budaya, dan Kerohanian/ke-SH-an. Setiap warga negara dapat menjadi anggota tanpa melihat suku, ras, agama, warna kulit, gender, golongan, dan usia.