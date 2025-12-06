Usai Bonus Rp1 Miliar untuk Atlet SEA Games, Erick Thohir Diminta Presiden Prabowo Siapkan Jaminan Pensiun Atlet

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir, menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah merancang skema dana pensiun bagi atlet Indonesia. Menurutnya, program ini menjadi langkah penting agar masa depan atlet benar-benar terjamin.

Erick menjelaskan perhatian terhadap kesejahteraan atlet saat ini sangat besar. Terlebih, baru-baru ini Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta bonus peraih emas SEA Games 2025 dinaikkan menjadi Rp1 miliar.

"Alhamdulillah bapak Presiden kemarin ya sudah kasih insentif. Bonus SEA Games saja dikasih jadi Rp1 miliar. Itu insentif lho," kata Erick dalam acara Indonesia Sport Summit (ISS) 2025 di Indonesia Arena, Senayan, Sabtu (6/12/2025).

1. Fondasi Awal Masa Depan Atlet

Erick menyebut tambahan bonus itu bisa menjadi fondasi awal bagi masa depan para atlet. Apalagi, dia juga turut prihatin di beberapa cabang olahraga tertentu, kesejahteraan para insan olahraga masih terbilang kurang. Bahkan, ada atlet yang hidup miskin dan sulit menyembuhkan cederanya.

"Nah, dengan bonus yang diberikan oleh pemerintah, ini kan menjadi tabungan. Dan di situlah saya juga dengan beliau sedang menggodok juga mengenai dana pensiun atlet seperti apa mekanismenya," ujarnya.

"Supaya atlet itu punya masa depan. Jangan nanti ibu-ibu, bapak-bapak di rumah, 'Ah enggak usah jadi atlet! Miskin! Susah!" tambah dia.