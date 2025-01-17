Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bukan Francesco Bagnaia, Marc Marquez Wajib Waspadai Pembalap Ini di MotoGP 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |00:00 WIB
Bukan Francesco Bagnaia, Marc Marquez Wajib Waspadai Pembalap Ini di MotoGP 2025
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)
A
A
A

ANDORRA – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez wajib mewaspadai satu pembalap debutan di MotoGP 2025. Rider rookie yang dimaksud adalah Fermin Aldeguer.

Aldeguer adalah pembalap pengganti Marquez di Gresini Ducati. Ia layak diwaspadai Marquez sebab Aldeguer memang mengincar The Baby Alien untuk bersaing dan menjadi rival di MotoGP.

1. Bertekad Jadi Rival Marquez

Mantan pembalap Moto2 itu mengakui telah belajar banyak dari Marquez. Kini keduanya justru berada di kelas yang sama, karena itu Aldeguer sangat antusias dan berharap bisa bersaing ketat dengan Marquez.

“Marc Márquez berada di level tertingginya ketika saya tumbuh di kategori yang lebih rendah. Dia adalah referensi bagi saya, seorang idola,” jelas Aldeguer melansir dari Motosan, Jumat (17/1/2025).

Fermin Aldeguer masuk radar Ducati (Foto: Instagram/@ferminaldeguer_54)
Fermin Aldeguer masuk radar Ducati (Foto: Instagram/@ferminaldeguer_54)

“Kami telah berlatih bersama dan sekarang saya akan bertanding melawannya, dia akan menjadi salah satu rival terkuat saya. Saya menggantikannya di Gresini, sesuatu yang menjadi kebanggaan bagi saya,” tambahnya.

“Kami bukan teman dan kami tidak terlalu sering berhubungan, tapi setiap kali kami berbicara, saya sangat mendengarkannya,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178600/fabio_di_giannantonio_resah_melihat_kebangkitan_para_pesaing_terutama_ktm_dan_aprilia-YwPT_large.jpg
Pesaing Mulai Bangkit, Fabio Di Giannantonio Ultimatum Ducati Jelang 3 Seri Terakhir MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178610/fabio_quartararo_tampak_stress_dengan_performa_motor_yamaha_yzr_m1_besutannya-zhLJ_large.jpg
Stress dengan Performa Yamaha, Fabio Quartararo Mau Healing Usai MotoGP Malaysia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178540/berikut_lima_pembalap_top_yang_paling_sering_menang_di_motogp_malaysia-lepK_large.jpg
5 Pembalap Top yang Paling Banyak Menang di MotoGP Malaysia, Nomor 1 Valentino Rossi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178510/simak_kisah_pembalap_top_max_biaggi_yang_hengkang_dari_motogp_karena_valentino_rossi-XaYv_large.jpg
Kisah Pembalap Top Asal Italia Max Biaggi, Putuskan Hengkang dari MotoGP karena Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/38/3178305/ale-GMqR_large.jpg
Makin Dekat Jadi Runner-Up MotoGP 2025, Alex Marquez Jaga Mentalitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/38/3178304/alex_marquez-IKbo_large.jpg
Tak Sabar Ukir Sejarah, Alex Marquez Ingin Kunci Juara Kedua Musim Ini di MotoGP Malaysia 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement