Bukan Francesco Bagnaia, Marc Marquez Wajib Waspadai Pembalap Ini di MotoGP 2025

ANDORRA – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez wajib mewaspadai satu pembalap debutan di MotoGP 2025. Rider rookie yang dimaksud adalah Fermin Aldeguer.

Aldeguer adalah pembalap pengganti Marquez di Gresini Ducati. Ia layak diwaspadai Marquez sebab Aldeguer memang mengincar The Baby Alien untuk bersaing dan menjadi rival di MotoGP.

1. Bertekad Jadi Rival Marquez

Mantan pembalap Moto2 itu mengakui telah belajar banyak dari Marquez. Kini keduanya justru berada di kelas yang sama, karena itu Aldeguer sangat antusias dan berharap bisa bersaing ketat dengan Marquez.

“Marc Márquez berada di level tertingginya ketika saya tumbuh di kategori yang lebih rendah. Dia adalah referensi bagi saya, seorang idola,” jelas Aldeguer melansir dari Motosan, Jumat (17/1/2025).

Fermin Aldeguer masuk radar Ducati (Foto: Instagram/@ferminaldeguer_54)

“Kami telah berlatih bersama dan sekarang saya akan bertanding melawannya, dia akan menjadi salah satu rival terkuat saya. Saya menggantikannya di Gresini, sesuatu yang menjadi kebanggaan bagi saya,” tambahnya.

“Kami bukan teman dan kami tidak terlalu sering berhubungan, tapi setiap kali kami berbicara, saya sangat mendengarkannya,” tuturnya.