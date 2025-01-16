Segini Gaji Fantastis Marc Marquez di Tim Ducati 2025

SEGINI gaji fantastis Marc Marquez di tim Ducati pada MotoGP 2025. Beberapa sumber menyebut angkanya tak akan jauh berbeda dari gaji yang didapat The Baby Alien –julukan Marquez– saat masih menjadi pembalap tim Repsol Honda.

Diketahui, Marc Marquez telah resmi pindah ke tim pabrikan Ducati di 2025. Dia dikontrak selama dua musim oleh pabrikan Italia itu dan bakal mendampingi Francesco Bagnaia di Ducati Lenovo Team untuk MotoGP musim 2025 dan 2026.

Kepindahan Marquez ke tim pabrikan Ducati sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Secara status, dia sudah punya nama besar dengan segudang pengalaman dan prestasi di ajang MotoGP.

Lantas, berapa gaji yang akan diterima Marquez saat menjadi bagian tim Ducati di MotoGP 2025? Berikut ulasannya.

Segini Gaji Fantastis Marc Marquez di Tim Ducati 2025

Marc Marquez. ig/ducaticorse

Marc Marquez dikontrak selama 2 musim oleh Ducati. Bergabung dengan tim ternama di MotoGP, Marquez disebutkan bakal mendapat gaji fantastis seperti saat masih menjadi bagian Repsol Honda.

Menurut laporan MotorcycleSports, saat Marquez masih bergabung dengan tim Repsol Honda, dia menerima gaji hingga 12,5 juta euro atau setara Rp211 miliar. Angka itu sebenarnya bisa naik sampai 24,4 juta euro atau Rp411 miliar jika dirinya waktu itu menuntaskan semua balapan.