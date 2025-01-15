Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ungkapan Syukur Gregoria Mariska Tunjung Usai Tembus 16 Besar India Open 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |00:05 WIB
Ungkapan Syukur Gregoria Mariska Tunjung Usai Tembus 16 Besar India Open 2025
Gregoria Mariska Tunjung bersyukur bisa menembus 16 besar India Open 2025 (Foto: PBSI)
NEW DELHI – Gregoria Mariska Tunjung bersyukur usai menembus 16 besar India Open 2025 Super 750. Ia lalu berbicara mengenai kunci kemenangan dan kesan pertama dengan pelatih anyar Imam Tohari.

Gregoria sukses menembus babak 16 besar usai mengalahkan Line Christophersen 25-27, 21-12, dan 21-11. Pertandingan itu berlangsung di K.D. Jadhav Indoor Hall, New Delhi, Selasa 14 Januari 2025.

1. Sempat Kesulitan

Gregoria Mariska Tunjung beraksi di India Open 2025 (Foto: PBSI)
Gregoria Mariska Tunjung beraksi di India Open 2025 (Foto: PBSI)

Kesulitan dialami Gregoria di awal pertandingan sebelum menemukan pola permainan tepat untuk membungkam Christophersen. Perempuan asal Wonogiri itu mengaku cuacanya cukup dingin di New Delhi.

“Di gim awal saya cukup kesulitan untuk menyesuaikan keadaan karena cuaca cukup dingin di sini. Pemanasan sudah ekstra tapi belum konsisten permainannya,” kata Gregoria dikutip dari rilis resmi PBSI, Rabu (15/1/2025).

“Bersyukur di gim kedua dan ketiga bisa lebih tenang dan menguasai permainan,” tambah perempuan berusia 25 tahun itu.

2. Pelatih Baru

Pertandingan ini menjadi kali pertama Gregoria mendapatkan pengawalan langsung dari Imam Tohari. Ia mengakui, pelatihnya merupakan sosok yang tenang.

 

Halaman:
1 2
