HOME SPORTS MOTOGP

Alasan Enea Bastianini dan Carlo Pernat Berpisah Terungkap, Tak Ada Pemecatan!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |01:17 WIB
Alasan Enea Bastianini dan Carlo Pernat Berpisah Terungkap, Tak Ada Pemecatan!
Enea Bastianini dan Carlo Pernat resmi berpisah pada MotoGP 2025 (Foto: Instagram/@bestia23)
A
A
A

ENEA Bastianini dan manajernya Carlo Pernat resmi berpisah pada awal Januari 2025. Kabar tersebut sempat mengejutkan pencinta balap motor.

Pekan lalu, Bastianini resmi direkrut oleh MSM. Ia bergabung dengan agensi tersebut sehingga secara resmi berpisah dengan Pernat.

1. Heboh

Carlo Pernat (MotoGP)

Perpisahan itu sempat bikin heboh. Sebab, Bastianini dan Pernat seperti tak terpisahkan. Karier sang pembalap memang dihabiskan sebagian besar bersama manajernya itu.

Terang saja Bastianini dianggap kurang ajar sudah memecat Pernat. Namun, sang manajer kemudian angkat bicara. Menurutnya, keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan bersama.

“Saya mengalami masalah fisik. Saya menderita masalah di paru-paru, saya tidak bisa lagi bepergian dan menjadi manajer dengan pergi ke semua balapan,” kata Pernat, dikutip dari Crash, Rabu (15/1/2025).

“Saya sudah bicara mengenai hal ini dengan Enea dan itu adalah keputusan yang tepat,” imbuh pria asal Italia itu.

 

Halaman:
1 2
