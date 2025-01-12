Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Fokus Hadapi MotoGP 2025, Enea Bastianini Enggan Pikirkan Masalah Finansial yang Tengah Melanda KTM

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |16:57 WIB
Fokus Hadapi MotoGP 2025, Enea Bastianini Enggan Pikirkan Masalah Finansial yang Tengah Melanda KTM
Enea Bastianini saat masih di Ducati Lenovo. (Foto: Instagram/bestia23)
A
A
A

BORMES LES MIMOSAS – Pembalap Tim KTM Tech3, Enea Bastianini menyadari tim pabrikan timnya, yakni Red Bull KTM tengah menghadapi masalah finansial yang serius. Namun, ia enggan memikirkan masalah internal itu, sebab tugasnya adalah fokus meningatkan kemampuan serta memahami motor RC-16 agar bisa maksimal di MotoGP 2025.

Seperti diketahui, Bastianini hengkang dari tim pabrikan Ducati Lenovo karena posisinya digeser Marc Marquez. Dia pun akan memulai lembaran baru bersama KTM Tech3 di MotoGP 2025.

1. Lebih Pilih Fokus ketimbang Pikirkan Masalah Finansial KTM

Sialnya, KTM saat ini tengah diterpa masalah finansial. Bastianini pun mengakui itu adalah situasi yang sulit. Namun, rider asal Italia itu hanya ingin fokus pada adaptasinya bersama KTM Tech3.

Enea Bastianini. ducaticorse
Enea Bastianini. ducaticorse

“Musim dingin kali ini cukup sulit, tetapi saya fokus pada latihan dan berusaha menjaga pikiran tetap jernih,” kata Bastianini, dilansir dari Motosan, Minggu (12/1/2025).

“Tujuan saya adalah memberikan yang terbaik setiap hari agar siap menghadapi musim kompetisi,” sambungnya.

 

1 2
