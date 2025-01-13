Advertisement
MOTOGP

Gabung KTM Tech3, Enea Bastianini Belum Berani Bahas Target Juara di MotoGP 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |01:03 WIB
Enea Bastianini saat masih di Ducati Lenovo. (Foto: Instagram/bestia23)
BORMES LES MIMOSAS – Pembalap KTM Tech3, Enea Bastianini belum berani menargetkan gelar juara di MotoGP 2025. Sebab Bastianini mengakui sampai saat ini dirinya masih berusaha keras memahami motor RC16 milik KTM.

Bastianini akan mengarungi musim perdananya bersama KTM Tech3 di MotoGP 2025. Dia merapat ke tim tersebut usai posisinya di Ducati Lenovo dikudeta oleh Marc Marquez.

1. Bicara Target di MotoGP 2025

Eks tandem Francesco Bagnaia itu disinggung soal target yang akan dipatok pada MotoGP 2025. Namun, Bastianini menilai kalau masih terlalu dini untuk bicara target. Karena, dia juga masih beradaptasi dengan tim barunya itu.

Bastianini merasa masih belum bisa mematok target realistis bersama KTM Tech3 di MotoGP 2025. Sebab, rider asal Italia itu baru melahap 50 lap dengan motor KTM RC16 miliknya.

“Menetapkan target saat ini tidak realistis, karena saya baru mengendarai motor ini selama 50 putaran. Masih sulit untuk memahami apa yang akan menjadi tujuan kami,” kata Bastianini, dilansir dari Motosan, Senin (13/1/2025).

Enea Bastianini melaju pada MotoGP Mandalika 2024 (Foto: Instagram/@ducaticorse)
2. Optimis Motor KTM Bisa Kompetitif

Kendati begitu, Bastianini yakin dengan potensi pada motor KTM RC16 yang akan digunakan untuk mengarungi MotoGP 2025. Walaupun dia tidak menjamin akan langsung moncer di balapan pertama, tapi dia yakin bisa meraih hasil manis.

 


