Hasil Lengkap IBL 2025: Pelita Jaya vs Dewa United 96-85, hingga Prawira Bandung vs Satria Muda 76-80!

Para pemain Pelita Jaya kala berlaga. (Foto: Pelita Jaya)

HASIL lengkap IBL 2025 akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga seru tersaji di antaranya mempertemukan Pelita Jaya vs Dewa United hingga Prawira Bandung vs Satria Muda.

Ya, pekan pertama Liga Basket Indonesia (IBL) 2025 menyajikan empat laga pada Sabtu 11 Januari 2025. Dalam laga itu, Kesatria Bengawan Solo, Bali United, Satria Muda, Pelita Jaya raih hasil maksimal.

1. RANS PIK dan Rajawali Medan Tumbang

Dalam laga pertama, ada duel yang mempertemukan RANS PIK melawan Kesatrian Bengawan Solo. Pertemuan kedua tim berlangsung di Gymnasium Sekolah Vokasi IPB, Bogor.

Dalam laga itu, kedua tim bermain cukup ketap sepanjang laga. Namun, Ksatria Bengawan Solo mampu meraih kemenangan 80-76 atas RANS PIK.

Sementara itu, laga kedua mempertemukan Rajawali Medan melawan Bali United. Duel antara kedua tim itu berlangsung di GOR Universitas Negeri Medan.

Bali United berhasil menunjukkan kualitas saat berjumpa tim tuan rumah. Sebab, mereka mengamankan kemenangan dengan skor 87-76.

2. Satria Muda Berjaya

Kemudian, laga ketiga memainkan duel antara Prawira Bandung melawan Satria Muda. Pertemuan kedua tim itu berlangsung di C-Tra Prawina Arena Bandung.

Prawina Bandung gagal memanfaatkan status tuan rumah untuk meraih hasil maksimal. Lantaran mereka menelan kekalahan dari Satria Muda dengan skor 76-80.