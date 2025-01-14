Urutan Sabuk PSHT Lengkap dengan Artinya

URUTAN sabuk PSHT sebagai salah satu perguruan silat legendaris di Tanah Air menarik diketahui. Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) menjadi sebuah perguruan bela diri yang didirikan oleh Ki Hajar Harjo Utomo pada 2 September 1922 di kota Madiun, Jawa Timur.

Seni bela diri yang diajarkan di PSHT terdiri atas berbagai teknik pertahanan diri, serangan, dan strategi bertempur. Perguruan ini menggabungkan berbagai macam gerakan dan teknik dari berbagai aliran bela diri tradisional, termasuk pukulan, tendangan, dan lemparan.

Dilansir dari berbagai sumber pada Selasa (14/1/2025), Okezone telah merangkum urutan sabuk PSHT, berikut urutan sabuk PSHT:

1. Sabuk Putih

Urutan tertinggi adalah sabuk putih. Sabuk putih akan diberikan kepada anggota PSHT yang telah lulus ujian kenaikan tingkat dari sabuk hijau. Warna putih melambangkan kesucian.

Harapannya anggota dapat menggunakan kemampuan pencak silat dengan bijaksana. Anggota PSHT yang menggunakan sabuk putih biasanya telah siap untuk menjalani sebagai pendekar.

2. Sabuk Hijau

Tingkatan selanjutnya adalah sabuk hijau. Sabuk hijau merupakan lambang keteguhan dalam menjalankan Ajaran Setia Hati. Pada tingkatan ini, anggota akan dibekali dengan gerakan-gerakan yang lebih sulit dibandingkan dengan tingkatan sebelumnya.