Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Urutan Sabuk PSHT Lengkap dengan Artinya

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |00:39 WIB
Urutan Sabuk PSHT Lengkap dengan Artinya
Perguruan PSHT di Indonesia. (Foto: PSHT Indonesia)
A
A
A

URUTAN sabuk PSHT sebagai salah satu perguruan silat legendaris di Tanah Air menarik diketahui. Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) menjadi sebuah perguruan bela diri yang didirikan oleh Ki Hajar Harjo Utomo pada 2 September 1922 di kota Madiun, Jawa Timur.

Seni bela diri yang diajarkan di PSHT terdiri atas berbagai teknik pertahanan diri, serangan, dan strategi bertempur. Perguruan ini menggabungkan berbagai macam gerakan dan teknik dari berbagai aliran bela diri tradisional, termasuk pukulan, tendangan, dan lemparan.

Dilansir dari berbagai sumber pada Selasa (14/1/2025), Okezone telah merangkum urutan sabuk PSHT, berikut urutan sabuk PSHT:

1. Sabuk Putih

Pencak Silat PSHT (pshterateindonesia)
Pencak Silat PSHT (pshterateindonesia)

Urutan tertinggi adalah sabuk putih. Sabuk putih akan diberikan kepada anggota PSHT yang telah lulus ujian kenaikan tingkat dari sabuk hijau. Warna putih melambangkan kesucian.

Harapannya anggota dapat menggunakan kemampuan pencak silat dengan bijaksana. Anggota PSHT yang menggunakan sabuk putih biasanya telah siap untuk menjalani sebagai pendekar.

2. Sabuk Hijau

Pencak Silat PSHT (pshterateindonesia)
Pencak Silat PSHT (pshterateindonesia)

Tingkatan selanjutnya adalah sabuk hijau. Sabuk hijau merupakan lambang keteguhan dalam menjalankan Ajaran Setia Hati. Pada tingkatan ini, anggota akan dibekali dengan gerakan-gerakan yang lebih sulit dibandingkan dengan tingkatan sebelumnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/43/3177532/erick_thohir_resmi_lepas_kontingen_indonesia-OSbH_large.jpg
Erick Thohir Resmi Lepas Tim Indonesia Menuju Asian Youth Games dan Islamic Solidarity Games 2025, Kirim Pesan Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/43/3176477/erick_thohir-M6Rv_large.jpg
Tegas! Menpora Erick Thohir Siap Hadapi Gugatan Federasi Senam Israel ke CAS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/43/3176070/indonesia_memiliki_banyak_atlet_sepak_takraw_berkualitas-WuFr_large.jpg
Hasilkan Banyak Atlet Sepak Takraw, Calon Ketum PB PSTI 2025-2029 Berasal dari Riau?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/43/3175982/erick_thohir-LgJy_large.jpg
Tolak Kehadiran Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025, Menpora Erick Thohir Apresiasi Sikap NOC dan FGI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175925/rcti_mendukung_penuh_garuda_fight_championship-4zuh_large.jpeg
RCTI+ Dukung Penuh Penuh Garuda Fight Championship, Siap Kolaborasi Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/43/3175469/sea_games_2025-bkKH_large.jpg
Tatap SEA Games 2025, CdM Optimistis Senam dan Gulat Sumbang Banyak Medali
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement