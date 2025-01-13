Cerita Lin Jarvis Depak Valentino Rossi demi Fabio Quartararo: Keputusan Tepat!

LIN Jarvis bercerita mengenai keputusan berat yang harus diambilnya saat mendepak Valentino Rossi demi memberi kursi kepada Fabio Quartararo. Ia lega ternyata instingnya terbukti tepat.

Rossi harus rela bergabung dengan tim satelit Petronas Yamaha SRT di MotoGP 2021. Ia bertukar tempat dengan Quartararo di tim pabrikan Monster Energy Yamaha.

1. Keputusan Berani

Menurut Jarvis, tim yang kini bernama Trackhouse Racing MotoGP Team itu membuat sebuah keputusan berani saat mengangkut Quartararo pada MotoGP 2019. Ternyata, hal itu berbuah manis.

El Diablo langsung bisa menantang Marc Marquez kendati berstatus rookie. Di MotoGP 2020, Quartararo pun berhasil meraih tiga kemenangan.

“Membawa Fabio ke Petronas adalah keputusan yang seutuhnya dilakukan Tim Petronas saat itu,” kenang Jarvis, dikutip dari Crash, Senin (13/1/2025).

“Itu adalah keputusan yang berani dan mereka nothing to lose. Lalu dia mengalahkan Franco Morbidelli di tahun pertamanya,” imbuh pria asal Inggris itu.