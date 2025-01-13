Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Cerita Lin Jarvis Depak Valentino Rossi demi Fabio Quartararo: Keputusan Tepat!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |06:33 WIB
Cerita Lin Jarvis Depak Valentino Rossi demi Fabio Quartararo: Keputusan Tepat!
Valentino Rossi harus mengalah demi Fabio Quartararo (Foto: MotoGP)
A
A
A

LIN Jarvis bercerita mengenai keputusan berat yang harus diambilnya saat mendepak Valentino Rossi demi memberi kursi kepada Fabio Quartararo. Ia lega ternyata instingnya terbukti tepat.

Rossi harus rela bergabung dengan tim satelit Petronas Yamaha SRT di MotoGP 2021. Ia bertukar tempat dengan Quartararo di tim pabrikan Monster Energy Yamaha.

1. Keputusan Berani

Fabio Quartararo

Menurut Jarvis, tim yang kini bernama Trackhouse Racing MotoGP Team itu membuat sebuah keputusan berani saat mengangkut Quartararo pada MotoGP 2019. Ternyata, hal itu berbuah manis.

El Diablo langsung bisa menantang Marc Marquez kendati berstatus rookie. Di MotoGP 2020, Quartararo pun berhasil meraih tiga kemenangan.

“Membawa Fabio ke Petronas adalah keputusan yang seutuhnya dilakukan Tim Petronas saat itu,” kenang Jarvis, dikutip dari Crash, Senin (13/1/2025).

“Itu adalah keputusan yang berani dan mereka nothing to lose. Lalu dia mengalahkan Franco Morbidelli di tahun pertamanya,” imbuh pria asal Inggris itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177707/francesco_bagnaia-FsjK_large.jpg
Francesco Bagnaia Terpuruk di Sprint Race MotoGP Australia 2025, Pengamat Akui Sulit Mencari Penyebab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/38/3177639/marco_bezzecchi-uFGg_large.jpg
Gara-Gara Tabrak Burung Camar, Marco Bezzecchi Tak Terlalu Bahagia Usai Juara Sprint Race MotoGP Australia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/38/3177577/marco_bezzecchi-qe9H_large.jpg
Hasil Sprint Race MotoGP Australia 2025: Dramatis! Marco Bezzecchi Menang, Francesco Bagnaia Finis 2 Terbelakang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/38/3177569/marc_marquez-38JQ_large.jpg
Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Australia 2025: Siapa yang Berjaya Tanpa Marc Marquez, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/38/3177565/fabio_quartararo-fpPA_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Sprint Race MotoGP Australia 2025: Fabio Quartararo atau Marco Bezzecchi yang Juara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/38/3177551/fabio_quartararo-hnXC_large.jpg
Hasil Kualifikasi MotoGP Australia 2025: Fabio Quartararo Menggila Amankan Pole Position, Francesco Bagnaia Ke-11!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement