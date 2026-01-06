Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bukan Valentino Rossi atau Marc Marquez, Jorge Lorenzo Paling Benci Pembalap 1 Ini

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |02:50 WIB
Bukan Valentino Rossi atau Marc Marquez, Jorge Lorenzo Paling Benci Pembalap 1 Ini
Jorge Lorenzo ternyata tidak membenci Valentino Rossi atau Marc Marquez (Foto: X/@lorenzo99)
RIVALITAS Jorge Lorenzo dengan Valentino Rossi sudah cukup diketahui. Namun, ternyata bukan The Doctor sosok yang paling dibencinya, atau Marc Marquez, melainkan Dani Pedrosa.

Persaingan internal Lorenzo dan Rossi sangat terkenal hingga Yamaha memasang partisi atau sekat pemisah di garasi pada 2008. Puncaknya, kedua pembalap berseteru pada MotoGP 2015.

1. Benci 1 Pembalap

Dani Pedrosa, Marc Marquez, dan Valentino Rossi foto afp

Lorenzo mengakui tidak pernah mau kalah dari Rossi. Pun begitu, Por Fuera tidak pernah terang-terangan mengaku membenci rekan setimnya.

Malahan, Lorenzo dengan jujur mengatakan, pembalap yang paling dibencinya adalah Dani Pedrosa. Apalagi, keduanya berusia sebaya dan sama-sama meniti karier balap motor dari bawah di Spanyol.

“Pedrosa adalah pembalap yang paling saya benci, dari sudut pandang olahraga. Bahkan, lebih dari Rossi, lebih dari Marquez, (sekali lagi) dari sisi olahraga,” kata Lorenzo, mengutip dari Paddock GP, Selasa (6/1/2026).

“Karena, di usia 17 tahun, Anda mengalami banyak hal dengan lebih intens. Media juga ikut membesar-besarkannya, rivalitas ini menarik perhatian mereka,” imbuh pria asal Spanyol tersebut.

 

Halaman:
1 2
