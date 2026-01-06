3 Rekor Gila Valentino Rossi yang Bisa Dipatahkan Marc Marquez di MotoGP 2026, Nomor 1 Paling Realistis!

PETA persaingan MotoGP 2026 diprediksi akan menjadi panggung sejarah bagi Marc Marquez. Setelah tampil dominan sepanjang musim 2025 bersama Ducati Lenovo dengan mengemas 11 kemenangan balapan utama dan 14 kemenangan Sprint Race, pembalap berjuluk The Baby Alien ini kini berdiri sejajar dengan Valentino Rossi dalam koleksi sembilan gelar juara dunia di semua kelas.

Tepat satu dekade setelah tensi panas musim 2015, Marquez kini berpeluang besar menghapus nama sang rival abadi dari buku rekor. Dengan performa yang kembali ke puncak pasca-cedera panjang, Marquez berpotensi mematahkan sejumlah rekor gol milik The Doctor –julukan Rossi.

Berikut 3 Rekor Gila Valentino Rossi yang Bisa Dipatahkan Marc Marquez di MotoGP 2026:

1. Rekor Fastest Lap dalam Balapan

Ini adalah rekor yang paling dekat untuk digapai oleh Marquez. Sepanjang 21 tahun kariernya di kelas premier, Valentino Rossi mencatatkan 76 kali fastest lap. Saat ini, Marquez sudah mengantongi 72 kali fastest lap.

Melihat agresivitas Marquez di atas motor Ducati, ia hanya butuh lima kali mencatatkan waktu putaran tercepat di musim 2026 untuk resmi melampaui statistik Rossi. Secara matematis, rekor inilah yang dianggap paling masuk akal untuk pecah dalam waktu singkat.

Marc Marquez menangis saat jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

2. Status Juara Dunia Beruntun Tertua

Rossi memegang status sebagai juara dunia bertahan tertua saat memenangi musim 2008 dan 2009 pada usia 29 dan 30 tahun. Marquez sebenarnya sudah mematahkan rekor juara tertua secara umum saat meraih gelar di usia 32 tahun pada musim 2025 lalu.