HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez dan Jorge Martin Latihan Bareng Jelang MotoGP 2025!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |22:44 WIB
Marc Marquez dan Jorge Martin Latihan Bareng Jelang MotoGP 2025!
Marc Marquez dan Jorge Martin latihan bareng jelang MotoGP 2025 di Sirkuit Aspar (Foto: X/@AsparCircuit)
A
A
A

VALENCIA – Marc Marquez dan Jorge Martin tertangkap kamera latihan bareng jelang MotoGP 2025. Keduanya memakai motor produksi massal dalam sesi tersebut.

Marquez dan Martin tengah bersiap menyambut MotoGP 2025. Keduanya kini mulai berlatih di trek untuk mengasah feeling setelah lama tidak balapan.

1. Latihan Bareng

Marc Marquez dan Jorge Martin latihan bareng (Foto: X/@AsparCircuit)
Marc Marquez dan Jorge Martin latihan bareng (Foto: X/@AsparCircuit)

Menariknya, kedua sosok itu terlihat berlatih bersama di Sirkuit Aspar, Valencia, Spanyol, pada Jumat 10 Januari 2025 sore waktu setempat. Marquez dan Martin memanfaatkan latihan itu dengan baik.

“Jorge Martin dan Marc Marquez berbagi trek di Sirkuit Aspar, dengan menggunakan motor jenis sport,” cuit jurnalis German Garcia Casanova di akun X @germax33, dikutip Sabtu (11/1/2025).

“Dua juara dunia, satu trek,” cuit Sirkuit Aspar di akun X @AsparCircuit.

2. Merah dan Hitam

Dalam kesempatan itu, Marquez menggunakan motor Ducati Panigale V2 berwarna merah. Ia mendapat keistimewaan tersebut dari CEO Ducati Claudio Domenicali.

 

Halaman:
1 2
