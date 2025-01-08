Advertisement
HOME SPORTS BASKET

IBL 2025 Siap Digelar: Sajikan 203 Laga, Dibuka RANS Simba Bogor vs Kesatria Bengawan Solo

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 08 Januari 2025 |10:26 WIB
IBL 2025 akan bergulir akhir pekan ini (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
JAKARTA – IBL 2025 (Indonesia Basketball League 2025) siap digelar akhir pekan ini. Sebanyak 203 laga akan dimainkan sepanjang musim ini dan dibuka dengan RANS Simba Bogor vs Kesatria Bengawan Solo.

Kompetisi bola basket teratas Indonesia itu dijadwalkan bergulir mulai Sabtu 11 Januari 2025. Ada pun duel RANS Simba Bogor vs Kesatria Bengawan Solo itu akan digelar di GOR IPB, Bogor, Jawa Barat.

IBL 2025 (Indonesian Basketball League 2025) siap digelar (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)
IBL 2025 (Indonesian Basketball League 2025) siap digelar (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

1. Semakin Semarak

Direktur Utama IBL, Junas Miradiarsyah mengatakan, kompetisi bola basket profesional itu akan semakin semarak dengan kehadiran enam pemain lokal naturalisasi yang siap berkompetisi. Hal itu akan meningkatkan kualitas permainan di liga. 

Enam pemain itu adalah Lester Prosper (Dewa United Banten), Jamarr Andre Johnson (Prawira Bandung), Jerome Anthony Beane Jr. (Pelita Jaya Jakarta), Jarron Crump (Satria Muda Pertamina Jakarta), Serigne Modou Kane (Satya Wacana Salatiga), dan Ebrahim Lopez Enguio (Tangerang Hawks).

“Kehadiran para pemain naturalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan persaingan dan kualitas permainan di IBL 2025, memberikan warna baru bagi kompetisi bola basket tertinggi di Indonesia,” kata Junas di Jakarta, Selasa 7 Januari 2025.

2. Paling Menarik

Menurutnya, IBL 2025 akan menjadi kompetisi bola basket yang paling menarik dengan intensitas tinggi dan persaingan yang semakin kompetitif. Pasalnya, setiap tim menyiapkan diri dengan sebaik mungkin. 

 

