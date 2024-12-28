Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Satria Muda Datangkan Pemain Naturalisasi Jarron Crump Jelang IBL 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |14:05 WIB
Satria Muda Datangkan Pemain Naturalisasi Jarron Crump Jelang IBL 2025
Jarron Crump resmi gabung Satria Muda. (Foto: Satria Muda)
SATRIA Muda datangkan pemain naturalisasi, Jarron Crump, jelang IBL 2025. Mereka memang tampak serius menatap IBL 2025.

Pemain asal Amerika Serikat ini akan menggantikan posisi Dame Diagne yang akan menjalani program skill development di luar negeri. Jarron akan mengisi slot pemain naturalisasi bersama Satria Muda.

Aksi Jarron Crump

1. Kiprah Jarron Crump

Jarron Crump akan dikategorikan sebagai pemain lokal naturalisasi. Hal ini berdasarkan aturan resmi dari IBL sebagai penyelenggara liga basket Indonesia.

Sebab, proses perolehan WNI Jarron terbilang unik dan berbeda dibanding rekan-rekan sejawatnya. Dia diketahui memperoleh kewarganegaraan bukan dari proses naturalisasi, melainkan kewarganegaraan dari perkawinan.

Jarron juga telah menetap cukup lama di Indonesia sejak menikah. Dia kemudian menjadi warga Kelapa Gading.

2. Jarron Crump Disambut Antusias Pelatih

Pelatih Satria Muda, Youbel Sondakh, angkat bicara terkait perekrutan Jarron. Youbel cukup senang dengan kehadiran eks pemain Tangerang Hawks itu karena bakal membuat kedalaman timnya makin solid.

“Ya, jelas karena kebutuhan tim ya dan seperti yang kita tahu faktor pemain naturalisasi atau heritage ini pengaruhnya besar sekali. Terus juga Jarron punya pengalaman jadi paling enggak dia tidak terlalu kesulitan lagi bermain disini,” kata Youbel, dikutip dari situs resmi Satria Muda, Sabtu (28/12/2024).

 

