HOME SPORTS BASKET

Arki Wisnu Ungkap Adaptasinya Bareng Dewa United Basketball Jelang IBL 2025

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |21:21 WIB
Arki Wisnu Ungkap Adaptasinya Bareng Dewa United Basketball Jelang IBL 2025
Arki Dikania Wisnu masih beradaptasi dengan Dewa United Basketball jelang IBL 2025 (Foto: IBL)
A
A
A

TANGERANG – Arki Dikania Wisnu mengungkapkan masa adaptasinya dengan Dewa United Basketball. Ia mengaku tak sabar untuk mulai berjuang dengan tim anyarnya di IBL 2025.

Dewa United mendatangkan Arki untuk menambah kekuatan di IBL 2025. Pemain segudang pengalaman itu bergabung setelah tak memperpanjang kontraknya dengan Satria Muda Jakarta.

Arki Dikania Wisnu (Arki Wisnu) resmi bergabung dengan Dewa United Banten (Foto: Dewa United Banten)
Arki Dikania Wisnu (Arki Wisnu) resmi bergabung dengan Dewa United Banten (Foto: Dewa United Banten)

Pelatih Dewa United, Pablo Favarel, menilai Arki masih membutuhkan waktu untuk nyetel dengan tim. Namun, dia yakin, sang legenda dapat menjalankan hal tersebut sebelum IBL 2025 dimulai.

"Arki bermain lebih baik. Selangkah demi selangkah, ia meningkatkan kondisinya dan mengenal lebih banyak rekan setimnya. Dia masih punya waktu hingga awal musim untuk menjadi versi dirinya yang lebih baik," kata Pablo dilansir dari laman resmi IBL, Sabtu (21/12/2024).

Arki sendiri mengakui tidak terlalu kesulitan beradaptasi dengan gaya melatih coach Pablo serta rekan-rekan barunya di Dewa United Arena. Pemain berusia 36 tahun tersebut optimistis dapat memberikan yang terbaik bagi Dewa United bersama roster lainnya.

“Saya bersemangat untuk belajar dari coach Pablo dan bermain untuknya. Saya tidak sabar untuk berjuang bersamanya di lapangan,” ujar Arki.

"Saya mengenal para pemain inti yang ada sudah ada disini. Saya mulai dekat dengan mereka semua seperti saat saya bersama tim saya sebelumnya, dan mereka semua tampak seperti sosok pekerja keras dan sangat keren," tambah pemain Timnas Basket Indonesia itu.

 

