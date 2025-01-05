Selamat! Valentino Rossi dan Pasangan Dikaruniai Putri Kedua

VALENTINO Rossi dan Francesca Sofia Novello menyampaikan kabar bahagia. Putri kedua mereka yang diberi nama Gabriella lahir pada Sabtu 4 Januari 2025 malam WIB di Italia.

“Selamat datang (ke dunia) Gabriella,” ujar Novello dalam unggahan di akun Instagram @francescasofianovello, Minggu (5/1/2025).

Valentino Rossi dikaruniai putri kedua bernama Gabriella (Foto: Instagram/@francescasofianovello)

Dalam foto itu, The Doctor terlihat mendampingi sang kekasih Francesca Sofia Novello usai bersalin. Sementara, putri kecilnya itu berada dalam gendongan sang ibunda.

1. Putri Kedua

Gabriella Rossi merupakan putri kedua dari pasangan tersebut. Sebelumnya, mereka sudah dikaruniai anak pertama yang juga berjenis kelamin perempuan dan diberi nama Giulietta.

Kabar kehamilan Novello sudah diungkap Rossi beberapa waktu lalu. Ia ketika itu menyampaikan sang kekasih tengah mengandung anak kedua tetapi tidak diketahui kapan akan lahir ke dunia.

2. Dibanjiri Ucapan Selamat

Akun Instagram Novello langsung dibanjiri ucapan selamat. Para penggemar hingga akun resmi MotoGP merespons kabar fantastis itu.