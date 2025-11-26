Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Inspiratif Pebulu Tangkis Chou Tien Chen, Penyintas Kanker Usus yang Mampu Tundukkan Juara Dunia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |09:45 WIB
Kisah Inspiratif Pebulu Tangkis Chou Tien Chen, Penyintas Kanker Usus yang Mampu Tundukkan Juara Dunia
Simak kisah inspiratif Chou Tien Chen yang merupakan penyintas kanker usus (Foto: Olympics)
A
A
A

KISAH inspiratif pebulu tangkis Chou Tien Chen menarik untuk diulas. Sebab, pemain veteran itu mampu menundukkan sang juara dunia Kunlavut Vitidsarn di ajang Arctic Open 2025.

Perjalanan hidup Chou benar-benar di luar dugaan. Delapan gelar di BWF World Tour berhasil dikoleksinya sepanjang 2018-2023. Ia pun sempat nangkring di posisi 2 dunia pada 6 Agustus 2019.

1. Kanker Stadium 1

Chou Tien Chen

Akan tetapi, dalam persiapan menuju Olimpiade Paris 2024, Chou bak terkena sambaran petir. Pria asal Taiwan itu didiagnosis mengalami kanker usus besar stadium 1.

Penyakit itu baru diketahuinya pada awal 2023. Chou, yang sedang berhitung peluang agar bisa tampil di Olimpiade Paris 2024, langsung mengambil keputusan tegas: melakukan operasi!

Ya, Chou harus menjalani operasi bedah untuk membersihkan sel-sel kanker termasuk pemotongan sebagian usus besar. Pengorbanan itu dijalani di tengah jadwal padat pada 2023.

Hebatnya, Chou langsung ikut turnamen dalam hitungan pekan usai menjalani operasi bedah. Ia berjuang keras menahan rasa sakit dan mengembalikan kondisi fisiknya demi misi tampil di Paris, Prancis.

Ambisi itu tercapai dan Chou berdiri gagah di panggung Olimpiade Paris 2024 pada Juli tahun lalu. Sayangnya, pria yang kini berusia 35 tahun itu harus kandas di babak perempatfinal di tangan Lakshya Sen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/40/3168535/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_rela_mengorbankan_reputasi_tapi_dianggap_pengkhianat-Olqa_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Korbankan Reputasi tapi Malah Dianggap Pengkhianat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/40/3164469/simak_kisah_mantan_raja_bulu_tangkis_dunia_kento_momota_yang_pernah_dilatih_pelatih_tunggal_putri_pelatnas_pbsi-cnkL_large.jpg
Kisah Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota, Pernah Dilatih Pelatih Tunggal Putri Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/40/3162002/simak_kisah_bidadari_supercantik_tai_tzu_ying_yang_ternyata_peraih_gelar_doktor_phd-rJsP_large.jpg
Kisah Bidadari Supercantik Tai Tzu-ying, Pebulu Tangkis Asal Taiwan Peraih Gelar Doktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/40/3154495/cerita_sedih_harus_dilalui_chiharu_shida_yang_berpisah_dengan_tandemnya_nami_matsuyama-VzxT_large.jpg
Kisah Sedih Chiharu Shida, Bidadari Cantik Jepang yang Putuskan Pisah dengan Tandemnya karena Beda Motivasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement