Kisah Malang Valentino Rossi, Gagal Total di Ducati hingga Dibandingkan dengan Kesuksesan Besar Casey Stoner

KISAH malang Valentino Rossi akan diulas dalam artikel ini. Legenda MotoGP itu diketahui gagal total kala membela Ducati hingga bahkan dirinya dibandingkan dengan Casey Stoner yang bisa sukses bersama tim asal Italia itu.

Hal ini diungkap Michele Pirro yang sudah lama menjadi pembalap penguji atau test rider Ducati di pentas MotoGP. Pirro pun sudah merasakan menjalani kerja sama dengan sederet pembalap ternama di MotoGP yang pernah membela Ducati.

1. Valentino Rossi Gagal Total di Ducati

Valentino Rossi diketahui pernah membela Ducati. Hal itu terjadi hanya dua musim, yakni pada 2011 dan 2012.

Kehadiran Rossi di tim pabrikan Ducati tentunya jadi sorotan besar. Sebab, dia datang usai mengukir prestasi manis di Yamaha dengan bisa merebut 4 gelar juara.

Bahkan, pada musim 2010, sebelum datang ke Ducati, Rossi sukses finis di urutan ketiga pada klasemen akhir pembalap. Tetapi, ekspektasi besar pencinta balap MotoGP gagal dibayar tuntas Rossi. Dia gagal bersinar di Ducati karena kesulitan adaptasi dengan motor balap tim itu.

Selama 2 musim membela Ducati, Rossi hanya bisa meraih 3 podium. Dia gagal bersaing untuk gelar juara MotoGP. Pada musim 2011, dia hanya finis di posisi ketujuh pada klasemen akhir pembalap, kemudian menempati posisi keenam pada 2012.

Rossi akhirnya menyerah dengan kariernya bersama Ducati. Pembalap berjuluk The Doctor itu kembali lagi ke Yamaha pada 2013.

2. Dibandingkan dengan Casey Stoner

Kiprah buruk Rossi di Ducati membuatnya langsung dibandingkan dengan sosok Casey Stoner. Diketahui, Stoner bisa meraih kesuksesan besar bersama Ducati hingga bahkan merebut gelar juara MotoGP.

Stoner datang ke Ducati pada musim 2007 usai semusim membela tim satelit Honda, yakni LCR. Pada musim perdananya di Ducati, Stoner langsung moncer.

Bahkan, Casey Stoner bisa merebut gelar juara di MotoGP 2007. Dari 18 balapan yang tersaji di musim itu, pembalap asal Australia tersebut bisa merebut 10 kemenangan dan empat kali naik podium.

Stoner gagal mempertahankan gelarnya ke musim 2008. Tetapi, dia bisa jadi runner-up di musim itu. Pada dua musim berikutnya, Stoner juga masih bisa bersaing memperebutkan gelar, meski akhirnya hanya finis di urutan keempat.

Pada musim 2011 pun, Stoner akhirnya hijrah ke Honda. Di sana, dia kembali membuktikan kehebatannya dengan merebut gelar juara MotoGP.