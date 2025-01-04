Jorge Martin Bisa Ikuti Jejak Valentino Rossi di MotoGP Thailand 2025, Apa Itu?

JORGE Martin bisa saja mengikuti jejak Valentino Rossi pada MotoGP Thailand 2025. Ia sejauh ini sudah menyamai dua sejarah yang dibikin The Doctor.

1. Dua Kesamaan

Pertama, Martinator berhasil jadi juara dunia MotoGP 2024 dengan tim satelit. Catatan itu terakhir kali dibikin oleh Rossi pada 2001.

Kedua, Martin langsung berganti tim pabrikan usai jadi juara dunia dengan menerima pinangan Aprilia Racing. Hal itu terakhir kali dilakukan Rossi pada 2004 saat hengkang ke Yamaha dari Honda.

2. Menang

Kini, Martin di ambang satu sejarah Rossi lainnya. Ia bisa jadi orang pertama yang berganti pabrikan dan langsung memenangi balapan pertama!

Rossi melakukan hal itu pada seri perdana MotoGP 2004 yakni GP Afrika Selatan. Martin bisa menyusulnya pada MotoGP Thailand 2025 di Sirkuit Internasional Buriram pada Maret mendatang.

3. Didukung

Kemungkinan itu diungkap oleh Manajer Tim Trackhouse Racing MotoGP Team, Davide Brivio. Ia melihat kesamaan-kesamaan itu bisa terjadi lagi karena sejarah memang kerap berulang.