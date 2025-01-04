Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Bisa Ikuti Jejak Valentino Rossi di MotoGP Thailand 2025, Apa Itu?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |13:58 WIB
Jorge Martin Bisa Ikuti Jejak Valentino Rossi di MotoGP Thailand 2025, Apa Itu?
Jorge Martin berpotensi mengikuti jejak Valentino Rossi (Foto: Instagram/@89jorgemartin)
A
A
A

JORGE Martin bisa saja mengikuti jejak Valentino Rossi pada MotoGP Thailand 2025. Ia sejauh ini sudah menyamai dua sejarah yang dibikin The Doctor.

1. Dua Kesamaan

Pertama, Martinator berhasil jadi juara dunia MotoGP 2024 dengan tim satelit. Catatan itu terakhir kali dibikin oleh Rossi pada 2001.

Valentino Rossi. ig/fiawec_official

Kedua, Martin langsung berganti tim pabrikan usai jadi juara dunia dengan menerima pinangan Aprilia Racing. Hal itu terakhir kali dilakukan Rossi pada 2004 saat hengkang ke Yamaha dari Honda.

2. Menang

Kini, Martin di ambang satu sejarah Rossi lainnya. Ia bisa jadi orang pertama yang berganti pabrikan dan langsung memenangi balapan pertama!

Rossi melakukan hal itu pada seri perdana MotoGP 2004 yakni GP Afrika Selatan. Martin bisa menyusulnya pada MotoGP Thailand 2025 di Sirkuit Internasional Buriram pada Maret mendatang.

3. Didukung

Kemungkinan itu diungkap oleh Manajer Tim Trackhouse Racing MotoGP Team, Davide Brivio. Ia melihat kesamaan-kesamaan itu bisa terjadi lagi karena sejarah memang kerap berulang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/38/3175639/alex_marquez_langsung_tatap_seri_australia-N71w_large.jpg
Lupakan Podium di MotoGP Mandalika 2025, Alex Marquez Langsung Tatap Seri Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/38/3175621/ducati_corse_menjalani_akhir_pekan_penuh_musibah_di_motogp_mandalika_2025-gF2p_large.jpg
Anggap MotoGP Mandalika 2025 Musibah, Ducati: Kami Butuh Situasi Sulit Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/38/3175727/marc_marquez_disebut_seperti_ayrton_senna_di_motogp-bjhZ_large.jpg
Marc Marquez bak Ayrton Senna di MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/38/3175721/berikut_empat_pembalap_dengan_jeda_juara_dunia_motogp_paling_lama-pCxt_large.jpg
4 Pembalap dengan Jeda Juara Dunia MotoGP Paling Lama, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/38/3175678/segini_kisaran_gaji_joan_mir_di_tim_honda_hrc_castrol-HcLD_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Joan Mir di Tim Honda, Pembalap MotoGP yang Sebut Sirkuit Mandalika Mimpi Buruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/38/3175617/berikut_tiga_tim_pabrikan_motogp_yang_bisa_jadi_pelabuhan_baru_francesco_bagnaia_jika_ditendang_ducati-ISa8_large.jpg
3 Tim Pabrikan MotoGP yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Fransesco Bagnaia Jika Ditendang Ducati, Nomor 1 Reuni dengan Rekan Akademi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement