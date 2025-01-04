Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Pesan Megawati Hangestri kepada Pevoli Indonesia: Jangan Takut Berkarier di Liga Korea Selatan!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |20:37 WIB
Pesan Megawati Hangestri kepada Pevoli Indonesia: Jangan Takut Berkarier di Liga Korea Selatan!
Megawati Hangestri kala membela Red Sparks. (Foto: Red Sparks)
A
A
A

BINTANG voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, kirim pesan untuk para pemain Tanah Air. Dia mengatakan bahwa pevoli Indoensia tak boleh takut berkarier di Liga Voli Korea Selatan.

Pasalnya, Megawati sendiri telah membuktikan mampu mengukir karier manis di Liga Voli Korea Selatan. Dia bahkan baru saja ditapuk jadi pemain terbaik (MVP) di putaran 3 Liga Voli Korea Selatan 2024-2025.

Megawati Hangestri Pertiwi (Foto: Instagram/@kovopr_official)

1. Kiprah Manis Megawati Hangestri

Ya, Megawati Hangestri  tampil memukau pada musim keduanya Red Sparks di Liga Voli Putri Korea Selatan. Megawati berharap pencapaiannya ini membuat para pevoli Tanah Air tidak takut untuk meniti kariernya di Negeri Ginseng.

Kehadiran pemain kelahiran Jember itu di Liga Voli Putri Korea Selatan langsung menyedot perhatian publik Korea Selatan. Pemain berjuluk Megatron tersebut sukses mengantarkan Red Sparks meraih kesuksesan dengan menembus babak playoff pada musim lalu.

Pencapaian yang sangat bersejarah karena sudah tujuh tahun lamanya Red Sparks tidak melaju ke babak tersebut. Selain itu juga, Megawati sukses mengukir rekor bersejarah dengan mencatat lebih dari 1.000 poin pada awal Desember 2024. Diketahui, Megatron menjadi satu-satunya pemain kuota Asia pertama yang sukses mencapai rekor tersebut.

2. Berharap Ada Banyak Pemain Indonesia di Liga Korea Selatan

Dengan segala pencapaiannya itu, Megawati benar-benar telah membuat pondasi besar untuk pemain Indonesia tampil di Liga Voli  Korea Selatan. Karena itu, dia berharap akan banyak pemain Indonesia yang berkarier di Korea Selatan.

“Saya merasa telah membuka jalan yang baik, dan saya sangat berterima kasih untuk itu,” kata Megawati, dilansir dari News1, Sabtu (4/1/2025).

“Saya berharap pemain lain dari Indonesia juga bisa merasakan pengalaman yang sama di Korea. Jangan takut dan cobalah untuk menantang diri sendiri,” sambungnya.

 

