Megawati Hangestri Beber Rahasia Red Sparks Catat Rekor 8 Kemenangan Beruntun

MEGAWATI Hangestri Pertiwi bicara rekor delapan kali kemenangan beruntun yang dicatatkan Daejeon JungKwanJang Red Sparks (Red Sparks) di Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Padahal, mereka sempat tampil kurang meyakinkan di awal musim.

Performa Megawati dan kawan-kawan memang inkonsisten di putaran pertama dan kedua. Secara tiba-tiba, di putaran ketiga paruh pertama, Red Sparks mengamuk.

Megawati Hangestri Pertiwi beraksi untuk Daejeon JungKwanJang Red Sparks (Foto: Instagram/@red__sparks)

1. Kemenangan Beruntun

Tim besutan Ko Hee-jin itu sukses mengemas delapan kemenangan beruntun, termasuk mengalahkan tim besar seperti Pink Spiders. Rentetan hasil manis ini menyamai rekor mereka 15 tahun silam.

Tak hanya itu, Red Sparks yang sempat kesulitan pada awal musim juga kini bertengger di urutan ketiga klasemen sementara Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Mereka terpaut sembilan poin dari pemuncak klasemen Pink Spiders.

Paruh kedua kompetisi akan menjadi momentum bagi Red Force untuk mengambil alih dua posisi itu. Megawati mengakui keberhasilan timnya tidak terlepas dari kekompakan yang semakin meningkat akhir-akhir ini.

“Saya merasa jika ada sesuatu yang berubah di tim kami, itu adalah komunikasi tim. Kami banyak berbicara selama latihan, setelah latihan, dan selama pertandingan,” kata Megawati dikutip dari Sports Chosun, Jumat (3/1/2025).

“Melalui komunikasi, chemistry tim meningkat, dan saya pikir itu terjadi. Di luar dari hasil pertandingannya. Baru-baru ini, saya merasa chemistry antar pemain benar-benar meningkat,” sambung perempuan asal Jember itu.